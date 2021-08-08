Birçok oyuncu tarafından sevilen ve takdir toplayan Kerbal Space Program’ın geliştirme süreci tamamlandı. Geliştirici ekip, serinin ikinci oyununun geliştirme sürecine ağırlık vereceklerini açıkladı.

Uzay simülasyonu denildiğinde akla gelen ilk oyunlardan olan Kerbal Space Program, 2011 yazındaki çıkışından beri epeyi yol katetmeyi başardı. Özellikle sahip olduğu uzay gemisi inşa etme mekaniği ile takdir toplayan oyunun geliştirme süreci, geçtiğimiz gün tamamlandı.

Oyunun geliştirici ekibi, yayınladıkları son yama ile oyuna daha fazla özellik eklemeyeceklerini bildirdi. Pek çok oyuncu, bunun Kerbal Space Program 2’nin çalışmalarına hız vermek için yapıldığını düşünüyor.

Kerbal Space program 2 bu yıl gelebilir

İlk oyunu geliştiren Squad firması, 2019 yılında resmi YouTube kanallarından Kerbal Space Program 2’nin geliştirilmeye başlandığı duyurusunu yapmıştı. Videoda her ne kadar 2020 yılında geleceği açıklansa da geliştirici ekip, ilk oyuna eklemek istedikleri şeyler olduğunu belirterek ikinci oyunun çıkışının gecikeceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kerbal Space Program’a gelen 1.12.2 güncellemesi ile geliştirici ekip Squad, oyuna daha fazla özellik eklenmeyeceğini ve Kerbal Space Program 2’nin geliştirilmesine odaklanacaklarını söylemişlerdi. Pek çok oyuncu bu haberi sevinçle karşıladı ve oyunun Reddit sayfasında ikinci oyun hakkında teoriler üretmeye başladı.

Oyuncular, 2020’de çıkması beklenen Kerbal Space Program 2’nin 2021 sonu ya da 2022 başında çıkış yapacağını iddia ediyor. Yapımcı Squad ise oyunun çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Kerbal Space Program 2’den beklentileriniz neler? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.