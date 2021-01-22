Başrolünde Spider-Man rolüyle tanıdığımız Tom Holland'ın bulunduğu Uncharted filminin vizyon tarihi bir kez daha ertelendi. Normal şartlarda 16 Temmuz 2021'de vizyona girmesi beklenen film, herhangi bir aksilik çıkmazsa 11 Şubat 2022'de izleyiciyle buluşacak.

Naughty Dog ve Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen PlayStation özel oyun serisi Uncharted'ın beyaz perdeye geleceğini geçtiğimiz yıllarda öğrenmiştik. Başrolünde Marvel Sinematik Evreni'nde Spider-Man'e hayat veren Tom Holland'ın yer aldığı yapımın çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

Pandemi ve çeşitli sebepler nedeniyle vizyon tarihi daha önce de ertelenen yapımın, normal şartlar altında 16 Temmuz 2021'de izleyiciyle buluşması bekleniyordu. Ancak gelen son haberlere göre film, bir kez daha ertelendi.

Uncharted filminin vizyon tarihi 11 Şubat 2022'ye ertelendi:

Yüksek gişe beklentisi olan Uncharted filminin vizyon tarihi 11 Şubat 2022'ye ertelendi. Pandeminin birçok ülkede hâlâ şiddetli bir şekilde devam ettiği göz önüne alındığında Sony'nin bu kararında pek de haksız olmadığı söylenebilir.

Yönetmen koltuğunda 'Venom' filminden tanıdığımız Ruben Fleischer'in oturduğu Uncharted filmi, hazine avcısı Nathan Drake'in maceralarını anlatan bir hikâyeye sahip olacak. Filmde Tom Holland'a eşlik edecekler arasında Antonio Banderas, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabriele, Patricia Meeden ve Sarah Patrick gibi isimler bulunuyor.

Sony Pictures, birçok büyük bütçeli filmin vizyon tarihini erteledi:

Uncharted'ın yanı sıra Sony Pictures bünyesinde geliştirilen veya dağıtılan diğer pek çok büyük bütçeli yapımın vizyon tarihi de ertelendi. Filmlerin belirlenen yeni vizyon tarihleri şu şekilde: