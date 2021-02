The Hollywood Reporter, HBO'nun The Last of Us dizisinde Ellie karakterini Bella Ramsey'nin canlandıracağını duyurdu. Dizinin yönetici yapımcısı olan Neil Druckmann ise bu haberi doğruladı.

PlayStation orijinal yapımları arasında etkileyici hikayesi ile oyunseverlerin favorileri arasında yer alan The Last of Us, bir uyarlama yapım ile diziseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. The Last of Us, modern medeniyetin yok olmasından 20 yıl sonraki dünyada ölümcül bir salgının tedavisinin anahtarı olabilecek 14 yaşındaki Ellie ile onu baskıcı karantina bölgesinden kaçırmaya çalışan Joel’i merkezine alıyor.

Şu ana kadar Joel karakteri için adı en fazla anılan isim Mahershala Ali olmuştu ancak Ellie’yi kimin canlandıracağı hakkında en ufak bir fikir bulunmuyordu. The Hollywood Reporter tarafından aktarılan bilgilere göre Game of Thrones’da Lyanna Mormont rolünü canlandıran Bella Ramsey, HBO’nun The Last of Us uyarlamasında Ellie olarak karşımıza çıkacak. Dahası, The Last of Us’ın yazarı ve kreatif direktörü Neil Druckmann, THR’nin haberini paylaşarak Bella Ramsey’nin oyuncu kadrosuna katılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

The Last of Us dizisini, Chernobyl’in de yazarı olan Craig Mazin kaleme alacak

Joel karakterini kimin canlandıracağı hala kesinlik kazanmamış olsa da artık Ellie olarak kimi izleyeceğimiz -büyük bir aksilik olmadığı takdirde- kesinleşmiş durumda. Bu arada bilmeyenler için; The Last of Us dizisi; HBO’nun bir başka sevilen yapımı Chernobyl’in de arkasındaki isim olan Craig Mazin tarafından kaleme alınacak. Neil Druckmann, dizinin yönetici yapımcısı olarak görev alacak. Söylentilere göre Kantemir Balagov ise dizinin yönetmenliğini üstlenecek.

Sony Interactive Entertainment Başkanı ve CEO'su Jim Ryan, The Last of Us dizisi ile ilgili olarak, "Bu (The Last of Us dizisi), hikaye anlatımımızın yeni medyaya ve daha geniş kitlelere yayılması açısından sadece bir başlangıç” ifadelerini kullanırken; Sony’nin bir eğlence şirketi olduğunu ve eğlencenin hiç bu kadar önemli hale gelmediğini belirtmişti.