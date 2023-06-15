BTK, CS:GO topluluğunun kullandığı en popüler kumar sitelerinden Key-Drop'a erişim engeli getirdi. Karar, daha sonra kaldırıldı.

Counter-Strike kitlesinin son dönemde yoğun bir şekilde kullandığı oyun-kumar sitesi Key-Drop’a Türkiye’de erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından paylaşıldı. Paylaşılan karar, daha sonrasında kaldırıldı.

Geçtiğimiz saatlerde, BTK’nın internet sitesi sorgu sayfasında yer alan bilgiye göre “key-drop.com” alan adı, 490.05.51.2023.-307865 sayılı karar ile erişime engellenmişti. Kararın gerekçesi ise paylaşılmadı.

GÜNCELLEME: Keydrop'a getirilen erişim engeli kaldırıldı

BTK'nın geçtiğimiz saatlerde getirdiği erişim yasağı, kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Keydrop’ın Türkiye’deki yükselişi:

Platform, son aylarda Twitch yayıncıları başta olmak üzere internette pek çok oyuncuyla iş birliği gerçekleştirdi. İş birlikleri, Eternal Fire gibi Türkiye’nin en büyük e-spor takımlarına dahi vardı.

Keydrop, CS:GO kaplamalarının kazanılabileceği kasalardan bu kasalar ve kaplamaların ortaya konduğu kumar oyunlarına kadar pek çok içeriğe ev sahipliği yapıyordu.

Valve, kumarı yasaklamıştı:

Valve, Steam’de yaptığı düzenlemeyle özellikle CS:GO topluluğunu derinden etkileyen bir karara imza atmıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında kumar, Steam kullanıcıları için yasaklanma gerekçesi olarak listelenmeye başlamıştı.