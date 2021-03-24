Rapçi Khontkar ile E-spor Dünyası Arasında Tartışma

Twitch'te yayın yapmaya başlayacağını duyuran rapçi Khontkar, takipçilerinden gelen yorumlar üzerine League of Legeds ve Valorant gibi oyunlar için "dandik dundik" ibaresini kullandı. Bunun üzerine Türkiye'deki popüler E-spor sunucularından olan Dora Özsoy, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'de belirli bir takipçi kitlesine sahip rapçilerden bir tanesi olan Khontkar ile e-spor camiası arasında adeta savaş çıktı. Ünlü rapçinin sosyal medya hesaplarından yaptığı ve Twitch yayınlarına başlayacağını duyurduğu paylaşımlardan sonra çıkan tartışmalara, Türkiye'deki bilindik e-spor yorumcularından bir tanesi olan Dora Özsoy da dahil oldu. Tarafları karşı karşıya getiren esas neden, Khontkar'ın League of Legends ve Volarant isimli oyunlar hakkında yaptığı açıklamaydı.

Khontkar'ın Twitch platformunda yayın yapmaya başlayacağı, hayranları tarafından sevindirici bir haber olarak algılandı. Hatta bazı takipçiler, bu yayınlarda oynanacak oyunlarla ilgili açıklamalarda bile bulundular. Ancak bir tweet atarak League of Legends ve Valorant için "dandik dündük" ibarelerini kullanan Khontkar, bir anda ülkemizdeki oyun tutkunlarının hedefine oturdu. Elbette rapçinin tarafında olan büyük bir hayran kitlesi de vardı.

İşte Khontkar ile oyunseverleri karşı karşıya getiren o paylaşım

Khontkar tarafından yapılan "Öyle LoL'müş Valorant'mış dandik dündük oyunları oynamam. Düşüncelerimi yayında aktaracağım. Kalite, hep peşinde olduğum bir şeydir bilirsiniz." açıklamasının ardından bazı oyunseverler, Riot Games'in sektördeki en önemli isimlerden bir tanesi olduğunu, haliyle Riot Games'in oyunlarının küçümsenemeyeceğini söyledi. Bazı kesimlere göre Riot Games'in oyunları gerçekten de kötüydü. Kimileriyse "dandik" olarak lanse edilen oyunlar için oluşturulan karakterlere ait müzikler olduğunu ve bu müziklerin Khontkar'ın şarkılarından çok daha fazla dinlendiğini söylüyordu.

Ünlü e-spor sunucusu Dora Özsoy: Oyunların şarkıları senin şarkılarından daha güzel

Khontkar'ın Twitter'daki paylaşımını alıntılayarak "Dandik dundik dediğinin oyunun şarkıları bile senin şarkılarından daha güzel olunca tabii..." ifadelerini kullanan Dora Özsoy, ünlü rapçiye tepkisini göstermiş oldu. Ancak Özsoy'un bu açıklaması, Khontkar tarafından görmezden gelinmedi. Rapçinin e-spor sunucusuna verdiği cevap şöyleydi;

Sen öyle düşünüyorsan öyle olsun kimsin bilmiyorum. Fark etmez de yani. Keyfin bilir, oyunu sen yapmışsın gibi savunabilirsin. Sen yapmış da olabilirsin. Dediğim gibi, kimsin bilmiyorum. E-spor hayatında başarın daim olsun.

Konuya dahil olan bazı Twitter kullanıcılarından gelen yorumlar ise şöyle

Peki sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Riot Games'in oyunları sizce de kötü mü? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.