Khronos, Yeni Özelliklerin Eklendiği Vulkan 1.2'yi Yayınladı

Khronos Group, bugün yaptığı açıklamada Vulkan 1.2’nin özelliklerini duyurdu. Yeni sürüme eklenen özellikler arasında geliştiriciler tarafından çokça talep edilen birçok özellik yer alıyor.

Khronos Group, bugün yaptığı açıklamada GPU (Grafik İşleme Birimi) hızlandırma aracı Vulkan 1.2’nin özelliklerini açıkladı. Yeni sürüm, 23 uzantıyı Vulkan API çekirdeğine entegre ediyor ve geliştiriciler tarafından istenen yeni donanım işlevselliğine erişimi kullanıcılara sunuyor. Yayınlanan bu yeni sürüm, uygulama performansını geliştirmesinin yanı sıra API kullanılabilirliğini de iyileştiriyor.

Vulkan 1.2 ile birlikte sunulan birçok özellik, geliştiricilerin istekleri çerçevesinde şekillendirildi. Geliştiriciler, oyun motorlarında ve uygulamalarındaki kritik öneme sahip ihtiyaçları karşılayabilecekleri özelliklerin eklenmesi talebinde bulundular.

Vulkan 1.2 özellikleri:

Geliştiriciler tarafından talep edilen ve Vulkan 1.2’ye eklenen özellikler arasında şunlar bulunuyor:

Kolay yönetilebilir senkronizasyon için zaman tüneli semaforu

Farkı parçalardaki bellek işlemleri ve senkronizasyon semantiğini tanımlamak için bellek modeli

HLSL’de yazılan gölgelendirme için daha derin destek

Arm’ın kıdemli mühendislerinden ve Vulkan çalışma grubundan Tom Olson, yeni sürümle ilgili olarak şunları söyledi: “Vulkan 1.2, geçtiğimiz iki sene boyunca üstünde çalışılan ve yüksek önceliğe sahip iki düzine yeni özellikle birlikte geliyor. Khronos, kanıtlanmış ve geliştirici odaklı metodolojisiyle Vulkan ekosistem güncellemelerini sağlamaya devam edecek.”

Khronos ve Vulkan topluluğu, Vulkan 1.2’yi geniş aralıktaki açık kaynak derleyicileri, araçları ve hata ayıklayıcılarıyla Ocak 2020’nin sonuna kadar desteklemeye devam edecek. Bunların arasında RenderDoc kare yakalama, hata ayıklama aracı, Vulkan uygunluk testi aracı ve Vulkan SDK de bulunuyor.

Bunlara ek olarak Vulkan’ın önceki sürümlerini destekleyen tüm GPU’lar, Vulkan 1.2’yi de destekleyecek ve böylece aracın geniş alandaki kullanılabilirliği de sürmüş olacak. Vulkan 1.2’yi kullanmaya başlayan GPU şirketleri ise şöyle: AMD, Arm, Imagination Technologies, Intel, NVIDIA.