Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

Google, Gemini'a Notebook isimli yeni bir özellik getirdi. Bu özellik, çok daha organize bir Gemini deneyimi yaşamanıza imkân tanıyacak.

Yapay zekâ alanında en önde gelen firmalardan biri hiç şüphesiz Google. Öyle ki şirketin Gemini modelleri dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Şimdi şirketin kullanıma sunduğu bir özellik de sürekli Gemini kullananların gerçekten çok işine yarayacak cinsten.

Yeni özellik, Gemini uygulamasına çok daha iyi bir NotebookLM entegrasyonu getirecek ve “Notebooks” ismini alacak. Kullanıcılar bu not defterleri yoluyla Gemini’da çok daha düzenli bir deneyim yaşayabilecekler.

Geminı’ı daha organize şekilde kullanabileceksiniz

Notebooks özelliğini Google ürünleri genelinde paylaşılan kişisel bilgi tabanları olarak düşünebilirsiniz. Size sohbetlerinizi ve dosyalarınızı düzenlemek için özel alanlar sunacak ve NotebookLM ile senkronize olarak Gemini'den doğrudan daha verimli bir deneyim yaşamanıza imkân tanıyacak.

Not defterleri sayesinde konu hakkındaki konuşmaları tek bir yerde düzenli olarak tutabileceksiniz. Başlamak için Gemini’da yan panelindeki "Yeni not defteri" seçeneğine tıklamanız yeterli. Sohbetlerden not defterlerine geçebilir, Gemini'a özel talimatlar verebilir ve araca daha fazla bağlam sağlamak için belgeler ve PDF'ler gibi ilgili dosyalar ekleyebilirsiniz. Seçtiğiniz kaynaklar bir not defterinde düzenlendikten sonra, Gemini bunları güçlü araçları ve web aramasıyla birlikte kullanarak yanıtlar sunacak.

Bunun yanı sıra aboneliğinize bağlı olarak daha fazla kaynak kullanmanıza olanak tanıyıp daha büyük görevlerin ve uzun süreli projelerin üstesinden gelmenize de yardımcı olacak. Not defterleri Gemini uygulaması ve NotebookLM arasında senkronize edildiğinden yerde eklediğiniz herhangi bir kaynak otomatik olarak diğerinde de görünecek.

Yeni özellik bu hafta itibarıyla Gemini’da kullanıma sunulmaya başladı. İlk olarak web üzerinden Google AI Ultra, Pro ve Plus aboneleri için erişime açıldı. Şirket, önümüzdeki haftalarda mobil cihazlara, Avrupa genelinde daha fazla ülkeye ve ücretsiz kullanıcılara geleceğini belirtmiş.