A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, uygun fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, Z Flip7 FE, S25 Ultra gibi telefonlar satmaya başladı. İşte fiyatlar.

Gökay Uyan / Editor

Ülkemizde özellikle amiral gemisi seviyesindeki telefon fiyatları çok yüksek seviyelere çıkmış durumda. Bu da kullanıcı için yeni bir telefon almayı zorlaştırıyor. Neyse ki düzenli olarak zincir mağazalarda bu ürünleri içeren kampanyalar yapıldığını görüyoruz. A101 de bunlardan biriydi.

Şimdi ise A101’e Samsung’un en önde gelen telefonlarının geldiği görüldü. “Aldın Aldın” kapsamında Samsung’un hem normal hem de katlanabilir amiral gemisi telefonları A101’de satılmaya başladı. Bu modeller Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE, S25 FE ve S24 olarak karşımıza çıkıyor.

A101'de satılacak Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE, S25 FE ve S24'ün fiyatları

  • Galaxy S26 Ultra 12 GB + 512 GB - 106.999 TL
  • Galaxy S25 Ultra 12 GB + 512 GB - 81.499 TL
  • Galaxy S25 Ultra 12 GB + 256 GB - 76.799 TL
  • Galaxy Z Flip7 FE 8 GB + 256 GB - 43.499 TL
  • Galaxy S25 FE 8 GB + 256 GB - 32.999 TL
  • Galaxy S24 8 GB + 256 GB - 34.799 TL

A101’de satılmaya başlayan Samsung telefonlar, şu anda şirketin internet sitesi üzerinden alınabiliyor. Fiyatların gerçekten uygun olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin S26 Ultra 12 GB + 512 GB modeli Samsung’un sitesinde 121.999 TL iken A101’de 106.999 TL’ye satılıyor. Yeni telefon arayanlar bu fırsatı değerlendirebilir.

