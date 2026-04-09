Türkiye’nin En Hızlı İnternet Sağlayıcısı Açıklandı

nPerf’in 2025-2026 Türkiye internet raporu yayımlandı. Download, upload ve gecikme gibi kritik kriterlerin değerlendirildiği raporda en hızlı internet sağlayıcısı belli oldu. Sonuçlar, hem lideri hem de rakipler arasındaki farkı net şekilde ortaya koyuyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Türkiye’de internet hızlarıyla ilgili tartışmalar bitmiyor ama bu kez elimizde oldukça net veriler var. nPerf’in milyonlarca kullanıcı testine dayanan yeni raporu, hangi internet sağlayıcının gerçekten daha iyi performans sunduğunu gözler önüne serdi. Üstelik sonuçlar, sadece hız değil, gerçek kullanıcı deneyimini de kapsıyor.

Rapor; indirme, yükleme, gecikme, web gezintisi ve video izleme performanslarını detaylı şekilde analiz ediyor. Yani sadece “kaç Mbps” değil, internetin günlük kullanımda ne kadar iyi olduğu da bu değerlendirmeye dahil.

Zirvede Yine Aynı İsim Var

*Sabit internet hızı

Listenin zirvesinde yine TurkNet var. Üstelik bu başarı tesadüf değil; şirket tam 4 yıldır üst üste liderliğini koruyor. Ortalama 225 Mbps download, 150 Mbps upload ve 17 ms gecikme değerleriyle rakiplerine ciddi fark atmış durumda.

Daha da dikkat çekici olan ise TurkNet’in sadece tek bir alanda değil, neredeyse tüm kategorilerde birinci olması. Yani hem hızlı hem de düşük gecikmeli bir internet deneyimi sunuyor. Bu da onu kağıt üstünde değil, gerçek kullanımda da en iyi seçenek hâline getiriyor.

Türkiye ortalaması yükselmiş durumda

*Wi-Fi hızı.

Tabii ki diğer operatörler de boş durmamış. Turkcell, özellikle upload hızında ciddi bir sıçrama yaparak dikkat çekiyor. Download tarafında da 200 Mbps seviyelerini aşmış durumda. Ancak gecikme (latency) tarafında hâlâ geride kalıyor.

Türk Telekom ise download hızında en büyük artışı yakalayan operatörlerden biri. Buna rağmen genel performans skorunda üst sıralara çıkmak için hâlâ daha dengeli bir performans sunması gerekiyor.

İnternet Deneyimi Gerçekten İyileşiyor mu?

Raporun en önemli noktalarından biri de şu: Türkiye’de internet gerçekten hızlanıyor. Altyapı yatırımları sayesinde hem hızlar artıyor hem de video izleme ve web gezintisi gibi günlük kullanım deneyimleri iyileşiyor.

Ancak iş burada bitmiyor. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde asıl rekabet, hızdan çok gecikme ve stabilite tarafında olacak. Yani sadece hızlı internet değil, kesintisiz ve anlık tepki veren bağlantılar daha da önemli hâle gelecek.

