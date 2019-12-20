VR teknolojileri ve süper hızlı işlemci mimarileri ile tanınan Amerikalı Silverdraft şirketi, gerçek zamanlı ışın izleme ve görsel efektler oluşturmak için dünyanın ilk 10-GPU sistemini tanıttı.

Silverdraft’ın yeni Devil GPU’su, görselleştirme sürecindeki iş yüklerini hızlandırmak ve üstesinden gelmek için tasarlanmış dünyanın en esnek, ölçeklenebilir ve yapılandırılabilir GPU hesaplama motoru olarak lanse edildi.

10 adede kadar NVIDIA RTX GPU, Çift 12 Core Intel işlemci, 3 TB'a kadar DDR4-2667 MHz bellek, 4x çalışırken değiştirilebilir PCIe NVMe sürücü yuvası ve 10x çalışırken değiştirilebilir 2,5″ SATA 6G sürücü yuvası içeren Devil GPU sistemi, gerçek zamanlı ışın izleme ve görsel efektler oluşturma konusunda muazzam bir performans vadediyor.

Bu çığır açan sistemi tanıtmaktan müthiş bir heyecan duyduğunu söyleyen Silverdraft’ın kurucusu ve CEO Amy Gile, “Yeni Devil GPU, müşterilerimize otomotiv tasarımı ve üretimi, medya ve eğlence, mimarlık, mühendislik ve inşaat gibi tüm dikey alanlarda en yüksek doğruluk ve gerçeklik ile görselleştirme olanağı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Devil GPU, selefine göre daha hızlı ve eksiksiz bir iş akışı sağlıyor. Müşterilerin yeni nesil görselleştirme zorluklarının üstesinden gelmesine imkan tanıyan sistem, aynı zamanda tek bir sistemde çok kullanıcılı Sanal gerçeklik (VR) için ve aynı zamanda render alma, sanal üretim ve Yapay Zeka (AI) iş yükleri için de mükemmel bir deneyim sunuyor.