iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Apple, küçük gibi görünen ama iki önemli güvenlik değişikliği getiren iOS 26.4.1 güncellemesini yayımladı.

Apple, iPhone kullanıcıları için küçük ama önemli bir güncelleme olan iOS 26.4.1’i yayımladı. İlk bakışta yalnızca “hata düzeltmeleri” içerdiği belirtilen bu sürümün arkasında ise kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen iki kritik değişiklik var.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Güncellemeyle birlikte en dikkat çeken yeniliklerden biri, bazı uygulamalarda yaşanan iCloud senkronizasyon sorunlarının giderilmesi oldu. Önceki sürümde kullanıcıların veri eşitleme konusunda yaşadığı problemler, bu güncelleme sayesinde ortadan kaldırılıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

iOS 26.4.1, iki önemli güvenlik değişikliği getiriyor

Bir diğer önemli değişiklik ise güvenlik tarafında. Özellikle kurumsal cihazları ilgilendiren bu yenilikle birlikte, “Çalınan Aygıt Koruması” özelliği artık otomatik olarak aktif hâle geliyor. Bu özellik, iPhone’un çalınması ve şifresinin ele geçirilmesi durumunda ekstra bir koruma katmanı sağlıyor.

İlk olarak iOS 17.3 ile hayatımıza giren bu güvenlik sistemi, Face ID veya Touch ID doğrulamasını birçok kritik işlem için zorunlu kılıyor. Örneğin kayıtlı şifrelerin görüntülenmesi, cihazın sıfırlanması veya ödeme bilgilerinin kullanılması gibi işlemler artık biyometrik doğrulama olmadan yapılamıyor.

Daha hassas işlemlerde ise Apple ek bir güvenlik önlemi olan zaman gecikmesini sunuyor. Örneğin Apple Kimliği şifresi değiştirilmek istendiğinde, kullanıcı önce kimlik doğrulaması yapıyor, ardından bir saat bekliyor ve tekrar doğrulama gerçekleştiriyor ancak cihaz tanıdık bir konumdaysa (ev veya iş gibi), bu gecikme devre dışı kalıyor.