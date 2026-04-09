Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Elektrikli otomobil dünyasında rekabet her geçen gün daha da sertleşirken, Cupra’dan bu yarışa ciddi ses getirecek bir hamle geldi. Markanın yeni modeli Cupra Raval, hem fiyatı hem de sunduğu özelliklerle “uygun fiyatlı ama havalı elektrikli” arayanları hedef alıyor.
Üstelik bu araç, sadece ekonomik olmasıyla değil, aynı zamanda Cupra’nın alıştığımız sportif karakterini de korumasıyla dikkat çekiyor. Yani karşımızda sıradan bir şehir otomobili değil, gençlere hitap eden elektrikli bir hot hatch var.
İçerikten Görseller
Karşınızda Yeni Cupra Raval
Model, Volkswagen Grubu’nun yeni geliştirdiği MEB Entry platformunu kullanıyor. Bu platform sayesinde maliyetler düşerken, elektrikli otomobiller daha geniş kitlelere ulaşabilir hâle geliyor. Yani Raval, sadece bir model değil, aynı zamanda stratejik bir hamle.
Performansıyla da Boş Değil: 400+ KM Menzil ve 200+ Beygir Güç
Uygun fiyatlı diye performanstan kısmışlar mı diye düşünüyorsanız, cevap net: Hayır. Cupra Raval, özellikle üst versiyonlarında oldukça iddialı değerler sunuyor.
Özellikleri
|Kategori
|Özellik
|Detay
|Platform
|Altyapı
|MEB Plus
|Uzunluk
|~4.05 m
|Genişlik
|~1.78 m
|Yükseklik
|~1.52 m
|Aks Mesafesi
|~2600 mm
|Bagaj Hacmi
|430 litre
|Motor
|Giriş Seviyesi
|114 bg
|Orta Seviye
|133 bg
|Güçlü Versiyon
|208 bg
|VZ Performans
|222 bg
|Batarya
|Küçük Batarya
|37 kWh (LFP)
|Büyük Batarya
|52 kWh (NMC)
|Menzil
|37 kWh
|~300 km
|52 kWh
|~450 km
|VZ Versiyon
|~400 km
|Şarj
|DC Hızlı Şarj (37 kWh)
|90 kW (%10-80 ~27 dk)
|DC Hızlı Şarj (52 kWh)
|130 kW
|Performans
|0-100 km/s
|~7.0 sn (VZ)
|Maksimum Hız
|~174 km/s
Tasarım tarafında da Cupra klasiği agresif çizgiler korunmuş. Keskin far yapısı, dinamik hatlar ve sportif duruş, bu aracın “ben buradayım” demesini sağlıyor.
Cupra Raval’ın en çok konuşulan detayı ise fiyatı. Araç, yaklaşık 23 bin sterlinlik başlangıç fiyatıyla geliyor. Karşılaştırmak için; Renault Clio'nun Techno full hybrid E-Tech 145 versiyonu da 22 bin 600 sterlin fiyat etiketine sahip. Dolayısıyla “Clio parasına Cupra” demek hiç de abartı değil.