Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Cupra, 2026 model uygun fiyatlı elektrikli modeli Raval’ı resmen tanıttı. Renault 5’e rakip olarak gelen araç, fiyatına göre güçlü performans, 400+ km menzil ve dikkat çekici tasarım sunuyor.

Elektrikli otomobil dünyasında rekabet her geçen gün daha da sertleşirken, Cupra’dan bu yarışa ciddi ses getirecek bir hamle geldi. Markanın yeni modeli Cupra Raval, hem fiyatı hem de sunduğu özelliklerle “uygun fiyatlı ama havalı elektrikli” arayanları hedef alıyor.

Üstelik bu araç, sadece ekonomik olmasıyla değil, aynı zamanda Cupra’nın alıştığımız sportif karakterini de korumasıyla dikkat çekiyor. Yani karşımızda sıradan bir şehir otomobili değil, gençlere hitap eden elektrikli bir hot hatch var.

Karşınızda Yeni Cupra Raval

Model, Volkswagen Grubu’nun yeni geliştirdiği MEB Entry platformunu kullanıyor. Bu platform sayesinde maliyetler düşerken, elektrikli otomobiller daha geniş kitlelere ulaşabilir hâle geliyor. Yani Raval, sadece bir model değil, aynı zamanda stratejik bir hamle.

Performansıyla da Boş Değil: 400+ KM Menzil ve 200+ Beygir Güç

Uygun fiyatlı diye performanstan kısmışlar mı diye düşünüyorsanız, cevap net: Hayır. Cupra Raval, özellikle üst versiyonlarında oldukça iddialı değerler sunuyor.

Özellikleri

Kategori Özellik Detay Platform Altyapı MEB Plus Uzunluk ~4.05 m Genişlik ~1.78 m Yükseklik ~1.52 m Aks Mesafesi ~2600 mm Bagaj Hacmi 430 litre Motor Giriş Seviyesi 114 bg Orta Seviye 133 bg Güçlü Versiyon 208 bg VZ Performans 222 bg Batarya Küçük Batarya 37 kWh (LFP) Büyük Batarya 52 kWh (NMC) Menzil 37 kWh ~300 km 52 kWh ~450 km VZ Versiyon ~400 km Şarj DC Hızlı Şarj (37 kWh) 90 kW (%10-80 ~27 dk) DC Hızlı Şarj (52 kWh) 130 kW Performans 0-100 km/s ~7.0 sn (VZ) Maksimum Hız ~174 km/s

Tasarım tarafında da Cupra klasiği agresif çizgiler korunmuş. Keskin far yapısı, dinamik hatlar ve sportif duruş, bu aracın “ben buradayım” demesini sağlıyor.

Cupra Raval’ın en çok konuşulan detayı ise fiyatı. Araç, yaklaşık 23 bin sterlinlik başlangıç fiyatıyla geliyor. Karşılaştırmak için; Renault Clio'nun Techno full hybrid E-Tech 145 versiyonu da 22 bin 600 sterlin fiyat etiketine sahip. Dolayısıyla “Clio parasına Cupra” demek hiç de abartı değil.