Kia, 2021 Sorento'nun Teknik Özelliklerini Paylaştı

Kia, 2021 Sorento'nun yeni tasarımının fotoğraflarını paylaşmasının ardından, otomobilin teknik özelliklerini de açıkladı. Yeni Kia Sorento, her zamankinden daha güçlü olduğunu hissettirecek tasarım ve özelliklerle geliyor.

Kia, hafta başında yeni Sorento'yu tanıtmasının ardından orta ölçekli SUV'un dördüncü nesli hakkındaki detaylar merakla bekleniyordu. Güney Koreli otomobil üreticisi, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki lansman öncesi otomobilin teknik özelliklerini açıkladı.

Yenilenen Sorento, 4810 mm uzunluğunda ve önceki modele göre 10 mm daha uzun. Ayrıca yine önceki modele göre 35 mm daha uzun (2815 mm) bir dingil mesafesine sahip. Otomobil, tavan rayları dahil toplam 1700 mm yüksekliğinde ve 1900 mm genişliğinde. Boyuttaki artış, yeni Sorento'nun altı koltuklu bir düzen ile daha konforlu bir iç mekan sunmasına yardımcı oluyor.

Üçüncü sıradaki koltuklar, en arkadaki yolcular için daha fazla alana veya ek yük hacmine ihtiyacınız olup olmadığına bağlı olarak ayarlanabiliyor. Yani otomobili tercihinize göre 3 sıralı olarak ya da ekstra bagaj hacmiyle 2 sıralı olarak kullanabiliyorsunuz.

2021 Kia Sorento'nun kaputun altında 177 beygir gücü ve 265 Nm (195 pound-feet) tork üreten turboşarjlı 1.6 litrelik benzinli motorun yanı sıra 59 beygir gücü ve 264 Nm tork üreten bir elektrik motoru.yer alıyor. Yani otomobil toplamda 227 beygir gücü ve 350 Nm torka erişiyor. Motordan gelen bu güç, hibrit güç aktarma organı ile tekerleklere aktarılıyor.

Ayrıca, sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman ile tekerleklere 277 beygir gücü ve 421 Nm tork ileten 2,5 litrelik turboşarjlı benzinli motor seçeneği de var. Diğer bir seçenek olarak 2.2 litrelik bir turbo dizel motor bulunuyor. SmartStream D2.2 motor, 199 beygir gücü ve 440 Nm (325 lb-ft) tork üretebiliyor.

Yeni nesil Sorento, daha hafif malzemeler kullanılması neticesinde boyuttaki büyümeye rağmen yaklaşık 80 kilogram hafiflemeyi başardı. Yeni geliştirilen platform, sürücü için diz hava yastığı da dahil olmak üzere toplam sekiz hava yastığı ile güvenliği artırırken daha yumuşak ve daha keskin bir sürüş deneyimi sağlamayı amaçlıyor.

Son olarak 2021 Kia Sorento'da, ilk çarpışmadan sonra sürücünün araç kontrolünü kaybettiğini fark etmesi durumunda otomatik olarak fren yapan "çoklu çarpışma önleme otomatik fren sistemi" bulunuyor.