Kia, ADVNTR ve WKNDR olarak isimlendirdiği konsept araçlarını tanıttı. Araçlar, zorlu arazi koşulları için özel olarak dizayn edildiler.

Güney Koreli otomobil devi Kia, Las Vegas'ta düzenlenen "SEMA" etkinliklerine katıldı. Şirket, etkinlikler kapsamında iki yeni konsept araç tanıttı.

Kia'nın tanıttığı konseptlerden ilki, EV9'un üzerine inşa edilen "ADVNTR" idi. EV9'un en zorlu arazi koşullarına uyumlu hâle getirilen versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz ADVNTR, standart modelden biraz daha yüksek. Arazi lastikleriyle donatılan SUV, özelleştirilebilir bir iç yapıya sahip.

Karşınızda Kia ADVNTR

Kia'nın diğer konsept tasarımı ise "WKNDR" olarak isimlendiriliyor. Bu ismi bir yerden hatırlayan okurlarımız olabilir; çünkü Kia, WKNDR isimli konsept aracını ilk kez CES 2024 kapsamında göstermişti.

Kia WKNDR, firmanın modüler platformu PBV üzerine inşa edildi ve açık konuşmak gerekirse bir Mars aracıymış gibi hissettiriyor. Bu araç da tıpkı ADVNTR gibi zorlu koşullar için geliştirildi.

Kia'nın konsept araçlarıyla ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Araçlarla ilgili fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.