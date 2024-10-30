Kia, tarihinin ilk pick-up modeli Tasman'i tanıttı. Oldukça etkileyici bir tasarıma sahip olan pick-up, gelecek yıl itibarıyla bazı pazarlarda satışa sunulacak.

Güney Koreli otomobil devi Kia, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni otomobili "Tasman"i tanıttı. Markanın ilk pick-up modeli olarak karşımıza çıkan Tasman, Toyota'nın Hilux'u ile Ford'un Ranger'ına rakip olacak.

Tasman, bir pick-up için oldukça etkileyici bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; aracın ön kısmında LED destekli aydınlatmaları görüyoruz. Oldukça iri bir ızgara tasarımının benimsendiği pick-up'ta, zorlu arazi koşullarının hakkı verilecek gibi görünüyor. Arka kısma baktığımızda ise yine LED aydınlatmaları ve devasa büyüklükte yazılmış Kia ibaresini görüyoruz. Tasman ibaresi, Kia'nın hemen altına yerleştirilmiş.

Karşınızda Kia Tasman

Kia Tasman'in içine bindiğinizde bir pick-up'ın içinde olduğunuzu unutacaksınız. Zira aracın içi, gerçekten oldukça modern. Tek bir ekran paneline sahip olan otomobilde, 12.3 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı bizleri karşılıyor. Sürücü ile yolcu arasındaki orta alan ise oldukça sade. Biraz zorlansa, buraya bir kişi daha oturabilir.

Kia Tasman, piyasaya sürüldüğü pazarlara uygun motor seçenekleri sunacak. Mesela Kore'de 277 beygir gücü üreten 2.5 litrelik bir benzinli motor, Avustralya'da ise 207 beygir gücü üreten 2.2 litrelik turbo dizel motor yer alacak. Yine pazara bağlı olarak dört çeker versiyonlar da bulunacak.

Kia'nın ilk pick-up'ı, zorlu arazi koşulları için özelleştirilebilir bir yapıya sahip olacak. Marka, isteğe bağlı aksesuarlarla aracın istenildiği gibi değiştirilmesini sağlayacak.

Kia'nın açıklamasına göre Tasman, 2025'in ilk yarısında önce Güney Kore'de piyasaya sürülecek. Pick-up, sonraki aşamalarda ise Avustralya, Orta Doğu ve Afrika'daki bazı pazarlara sunulacak. Türkiye içinse yapılmış bir açıklama bulunmuyor.