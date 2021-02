Kia Elektrikli Araçlar, Avrupa'da Tek Hizmet ile Şarj Olacak

Kia, elektrikli araç sahiplerinin tek bir ödeme sistemi ile neredeyse tüm Avrupa'da araçlarını şarj edebilmesi için bir şarj sistemi duyurdu.

Elektrikli otomobiller her geçen yıl biraz daha yaygınlaşıyor ve elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte yeni bir sorun ortaya çıkıyor: Şarj istasyonu altyapısı. Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, KiaCharge adlı yeni sistemi ile Kia marka elektrikli araç sahiplerinin bu sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

KiaCharge ile Kia elektrikli araç sahipleri; BP Pulse (eski adıyla Chargemaster ve Polar), PodPoint, Ionity, Source London, Chargepoint, NewMotion, Charg-gy ve ESB dahil pek çok farklı şarj istasyonunu tek bir hizmete ücret ödeyerek kullanabilecekler. Üstelik Kia, yıl içinde KiaCharge’ın desteklediği şarj istasyonu sayısını artırmayı hedeflediğini belirtiyor.

KiaCharge, kullanıcılara iki ayrı paket sunuyor

Pek çok farklı şarj istasyonu altyapısını tek bir ödeme sisteminde birleştiren KiaCharge, Avrupa’nın 28 ülkesinde 178 bin şarj noktasını kapsayacak. Bu sayede Kia elektrikli araç sahipleri, neredeyse Avrupa’nın tamamında şarj istasyonu sorunu çekmeden araçlarını kullanabilecekler.

KiaCharge’ın Easy ve Plus adında iki farklı paketi bulunacak. Easy pakete erişim için 1,99 sterlin, şarj cihazına erişmek ve her bir kWh için 0,49 sterlin ödemek gerekiyor. Plus paket ise 2,99 sterlin erişim fiyatına sahip olacak. Ancak bu pakette şarj cihazı için ek ücret olmayacak ve kullanıcılar yalnızca kWh başına ödeme yapacaklar. Dolayısı ile Plus paket, araçlarını sık şarj eden sürücüler için daha avantajlı olacak.