Kia, şirketin yeni vizyonunu temsil eden yeni logosunu ve sloganını dünya rekoru kıran bir görsel şölen ile duyurdu. Kia, yeni logosuyla ilgili detayları ise 15 Ocak'ta açıklayacak.

Dünyaca ünlü otomobil markası Kia, yeni vizyonu kapsamında logosunu ve sloganını güncelledi. Güney Kore’nin Incheon kentinde son derece görkemli bir gösteri ile logosunu lanse eden şirket, ayrıca söz konusu gösteri ile bir Guinness Dünya Rekoru da kırdı.

Kia’nın yeni logosu da önceki logo gibi bir sembolden ziyade şirketin ismini barındırıyor. Ancak yeni logoda hem Kia yazısının dışında bir halka bulunmuyor hem de “Kia” yazısında daha özgün ve el yazısı karakterleri kullanılıyor.

Kia, yeni logosunun amacına bağlılığını temsil ettiğini ifade ediyor

Yapılan açıklamalara göre 2021 model tüm Kia otomobiller, Güney Koreli şirketin yeni logosu ile piyasaya sürülecek. Ayrıca Kia’nın yeni sloganı da “Movement that inspires” (İlham veren hareket) olarak değiştirilmiş durumda.

Kia, yeni logosu ve vizyonu ile ilgili daha fazla detayı 15 Ocak itibarıyla açıklayacağını belirtti. Şirket, gelecek dönemde çoğunlukla elektrikli otomobillere odaklanacak ve hedef, 2027 yılında kadar yedi farklı tam elektrikli model piyasaya sürebilmek.

Bu arada; haberimizin başında Kia’nın söz konusu logo duyurusu sırasında bir rekor kırdığından bahsetmiştik. Şirket, düzenlediği gösteride 303 pyro drone kullandı ve hem drone’lar hem de havai fişeklerle gerçek bir görsel şölen oluşturdu. Bu muhteşem gösteri, insansız hava araçları tarafından aynı anda en fazla havai fişek atılan gösteri olan Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Kia’nın yeni logosunu ve sloganını açıkladığı gösterinin videosu