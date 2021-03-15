Kia, geçtiğimiz hafta ilk kez bahsettiği EV6 isimli elektrik motorlu crossover modelini duyurdu. Tüm tasarım detaylarını gözler önüne seren Kia EV6 , otomobil tutkunlarının beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Mart ayında bir kez daha sahne alacak EV6'nın tüm teknik detayları o lansmanda açıklanacak.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia'nın yeni bir projesinden ve bu proje kapsamındaki otomobilinden bahsetmiştik. Yapılan açıklamalara göre Kia, elektrik motorlu araçlar için Plan S olarak isimlendirdiği bir proje oluşturmuş, bu proje kapsamındaki ilk otomobili olan EV6'yı da duyurmaya hazır hale gelmişti. O günlerde aracın bir kısmını görmemize izin veren Kia, şimdi düzenlediği bir etkinlikte bu otomobili duyurdu.

Kia'nın mart ayının son günlerinde küresel lansman etkinliği gerçekleştireceği EV6, "Opposites United" olarak isimlendirilmiş bir tasarım dilini benimsiyor. Kia'ya göre bu tasarım dili, insan hayatı ile doğal yaşam arasındaki zıtlıklardan esinleniyor. Genel olarak baktığımızda hoş bir tasarıma sahip olan araç, Kia'nın bugüne kadarki en yakışıklı modeli olacak gibi görünüyor.

Karşınızda Kia EV6

Aracın dış tarafına baktığımızda, doğrudan keskin hatlar bizleri karşılıyor. Ayrıca bu keskinlikle muhteşem uyum sağlamış olan karakteristik yapıdaki ön farlar da dikkatlerden kaçmıyor. Motor hava giriş ızgarasını mümkün olduğunca küçük tutan mühendisler, bu ızgaranın devamı niteliğindeki kaput çizgileriyle aracı daha da şık bir hale getirmişler. Biraz fazla eğimli ön cam, aracın çevresini çepeçevre saran alt takımlar ve bu takımlardaki çizgiler de tasarımda öne çıkarken, aracın arka kısmında incecik far ve stop lambalarını görüyoruz.

Kia'nın elektrik motorlu crossover aracı, Hyundai Ioniq 5'te de kullanılan E-GMP platformu üzerine kuruluyor. Bu da aracın oldukça geniş bir iç hacme sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak bu genişlik, aracın iç tasarımına sadelik olarak yansımış durumda. Butonları ve kimilerine göre gereksiz olan her türlü gösterge, ayar ekranı vs. gibi şeyleri ortadan kaldıran Kia mühendisleri, aracın içini nispeten boş bırakarak kullanıcılar için farklı bir deneyim sunacaklar gibi görünüyor.

Kia EV6'nın tek parçalı bir ön konsolu bulunuyor. Bu konsol, direksiyonun ön tarafında kaç inç olduğu açıklanmayan dijital görsel panelini oluştururken aracın orta kısmında ise nispeten büyük diyebileceğimiz bir navigasyon ve multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Ancak bu ekranın sürücü tarafına doğru bakıyor oluşu, aracın sağ tarafında oturan yolcular tarafından pek de beğenilmeyebilir. Zira bu açıdaki bir eğim, ekrandaki görüntüyü renk açısından mutlaka etkileyecektir. İç tasarımda yer alan diğer detaylar ise topuz şeklinde tasarlanmamış vites, start stop, geniş bir kol dayama bölümü ve dijital klima olarak karşımıza çıkıyor.

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi, Kia'nın elektrik motorlu crossover modeli mart ayında bir kez daha sahne alacak. Bu lansmanda ise aracın güç aktarma organlarına dair bilgiler edinme imkanı yakalayacağız. Bu bağlamda menzil, motor gücü, maksimum hız ve diğer tüm teknik detaylar, bu etkinlik kapsamında açıklanacak. Ayrıca aracın fiyatının da bu etkinlik kapsamında açıklanması bekleniyor.