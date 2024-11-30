Kia, EV3 ve EV6 modelleriyle elektrikli araç pazarına güçlü bir giriş yaptı. EV3 ve EV6 modellerini Türkiye’de satışa sundu.

Kia, elektrikli otomobiller pazarındaki iddiasını bir adım daha ileri taşıdı. İstanbul’da düzenlenen lansmanda, markanın mayıs ayında tanıttığı EV3 ve yeni EV6 modelleri Türkiye’de satışa sunuldu.

Elektrikli otomobiller konusunda öncü markalardan biri olan Kia, her iki modelde sunduğu yenilikçi özelliklerle dikkat çekiyor. EV3 ve EV6, Türkiye pazarındaki lansmanıyla birlikte, kullanıcılarına elektrikli araç deneyiminde farklı seçenekler sunmayı hedefliyor.

Kia EV3 ve EV6, elektrikli araç pazarına güçlü giriş yaptı

Kia, EV3 modeliyle segment lideri şehir içi sürüş menzili sunan elektrikli SUV pazarına güçlü bir giriş yaptı. 772 km'ye kadar menzil sunan EV3, üstün teknolojileriyle EV6 ve EV9'un özelliklerini bir araya getiriyor. Öte yandan, yeni EV6 ise güncellenmiş tasarımı ve 800V ultra hızlı şarj altyapısıyla dikkatleri üzerine topluyor. EV6, sadece 18 dakikada %10'dan %80 seviyesine şarj olabiliyor, bu da kullanıcılarına oldukça verimli bir deneyim sağlıyor.

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine vurgu yaparak, 2030 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceklerini açıkladı. Kia'nın global hedefleri arasında, 2030 yılına kadar 4,3 milyon elektrikli araç satmak ve toplam satışlarının %40'ını elektrikli araçlardan elde etmek bulunuyor. Ayrıca, Kia Türkiye'nin 2024 yılı itibarıyla toplam satışlarının %11'inin elektrikli araçlardan sağlanması hedefleniyor.

Kia EV3 ve EV6 fiyatı

Kia EV3 ve yeni EV6 modelleri, Türkiye’de satışa sunuldu. Kia EV3'ün fiyatları şu şekilde sıralanıyor: Elegance Standard Range 1.490.500 TL, Elegance Long Range 1.640.500 TL, Prestige Long Range 1.820.500 TL. Yeni EV6 ise 63 kWh batarya kapasitesine sahip Elegance versiyonuyla, lansmana özel 1.920.500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.