Güney Koreli otomobil devi Kia, Mayıs 2024'te bir etkinlik düzenlemiş ve tüketicilerden tam not almayı başaran EV6'nın 2025 model versiyonunu tanıtmıştı. Yapılan makyaj çalışması, zaten oldukça yakışıklı görünen crossover'a adeta çağ atlatmıştı.
Şimdiyse Kia EV6 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kia Türkiye, bu otomobili Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. Peki 2025 model Kia EV6'nın Türkiye fiyatı nasıl? Bu araç neler vadediyor?
2025 model Kia EV6 Türkiye fiyatı:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|125 kW, Elektrikli
|Elegance Standard Range, Otomatik
|1.920.500 TL
Kia EV6 ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki haberimize bekliyoruz