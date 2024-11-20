2025 Kia EV6, Tüm İhtişamıyla Türkiye'de: İşte Fiyatı

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Kia, Mayıs 2024'te tanıttığı 2025 model Kia EV6'yı Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. Oldukça etkileyici bir tasarıma sahip olan Kia EV6'nın fiyatı da kabul edilebilir düzeyde.

Güney Koreli otomobil devi Kia, Mayıs 2024'te bir etkinlik düzenlemiş ve tüketicilerden tam not almayı başaran EV6'nın 2025 model versiyonunu tanıtmıştı. Yapılan makyaj çalışması, zaten oldukça yakışıklı görünen crossover'a adeta çağ atlatmıştı.

Şimdiyse Kia EV6 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kia Türkiye, bu otomobili Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. Peki 2025 model Kia EV6'nın Türkiye fiyatı nasıl? Bu araç neler vadediyor?

2025 model Kia EV6 Türkiye fiyatı:

2025 Kia EV6 Türkiye fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
125 kW, Elektrikli Elegance Standard Range, Otomatik 1.920.500 TL

Kia EV6 ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki haberimize bekliyoruz
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