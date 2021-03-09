Kia, düzenlediği bir etkinlikte elektrik motorlu otomobil sektöründeki yeni projesi "Plan S"i duyurdu. Bu proje kapsamındaki geleceğe yönelik planlarını aktaran şirket, Plan S'in ilk ürünü olacak EV6 isimli crossover modelinden de bazı görüntüler paylaştı.

Kısa bir süre önce ismi ABD merkezli teknoloji devi Apple ile anılan Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, bugün düzenlediği bir etkinlikte sektördeki geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda "Plan S" olarak isimlendirdiği bir projeden bahseden şirket, bu proje kapsamında piyasaya süreceği ilk otomobil olan EV6'dan da bazı detaylar paylaştı. Plan S, Kia'nın içten yanmalı motorlu otomobilleri yerine elektrik motorlu ve otonom yapıda olan araçlar üretmeye başlayacak olmasının fitilini ateşleyen bir proje olacak.

Kia'nın yaptığı açıklamalara göre EV6, Hyundai'ın Ioniq 5 isimli crossover modelinde kullanılan platform üzerine inşa edildi. Paylaşılan bazı görüntüler, yaklaşmakta olan aracın elektrik motorlu araçlarda görülen ögelere sahip olacağını ortaya gözler önüne seriyor. Bu bağlamda oldukça ince çizgilere sahip LED farlar, karşımıza çıkan ilk detaylar olarak yer alıyor.

Kia EV6 işte böyle görünecek

Aracın paylaşılan görüntüleri, EV6'nın dört kapılı bir crossover olacağını ortaya koyuyor. Aslında bu durum pek de şaşılası bir şey değil çünkü crossoverler, dünyanın hemen her yerinde ilgi görmeye başladılar. Bu bağlamda Kia, çok tercih edilecek bir model ile mümkün olduğunca fazla müşteriye ulaşmaya çalışacak gibi görünüyor.

Aracın tasarımında yer alan diğer detaylara baktığımızda, içten yanmalı hemen her araçta bulunan ve Kia mühendislerinin de tercih ettikleri ızgaraların yok olduğunu gözler önüne seriyor. Aracın arkasına baktığımızda da ultra ince şekilde tasarlanmış olan arka far ve stop ışıklarının varlığı dikkatlerden kaçmıyor. Ancak şirket araçla ilgili paylaştığı tüm görüntüleri kararttığından, bundan daha detaylı bilgi sahibi olamıyoruz.

Kia, Plan S kapsamında tasarladığı elektrik motorlu aracıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, bu aracın elektrik motorlu olduğunun anlaşılabilmesi için "EV" ön ekiyle geleceğini söyledi. Yalnız kısmen de olsa tanıtılan aracın EV ön ekinden sonra 6 rakamına sahip olması, Kia'nın bir seri üzerinde çalıştığını, bu aracın da o serinin ortasında olacağını düşündürmüyor değil. Araçla ilgili konuşan Karim Habib'e göre EV6, cesur, orijinal ve fazlasıyla da yenilikçi olacakmış.

Kia, elektrik motorlu otomobiller konusunda çok iddialı gibi görünüyor. Plan S kapsamında geleceğe yönelik de konuşan yetkililer, 2025 yılına kadar küresel elektrik motorlu otomobil pazarının yüzde 6,6'lık bölümüne hakim olmak istediklerini söylüyorlar. Kia, bunu sağlayabilmek için de 2026 yılına kadar her yıl 500 bin civarında elektrik motorlu otomobil satmayı hedefliyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde küresel lansman yapacak EV6, Kia'nın planlarının tutup tutmayacağı konusunda önemli ipuçları verecek.