Koreli otomotiv devi KIA, koronavirüs nedeniyle yetkili servislerden yararlanamayan kullanıcılarını mağdur etmemek adına garanti süresini uzattı. Bu kapsamda, yaklaşık 4 aylık süreçte garantisi biten KIA kullanıcıları haziran ayının sonuna kadar garantiden yararlanabilecek.

Dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan koronavirüs salgını hayatı durma noktasına getirdi. Bununla birçok sektörün iş yapamamasına neden olan virüse karşılık şirketler, müşterilerini mağdur etmemek amacıyla bazı kararlar alıyorlar. Bu bağlamda birçok otomobil ve teknoloji firması ürünlerinin garanti süresini uzatma kararı aldı. Bu firmaların arasına Koreli otomotiv devi KIA da eklendi.

KIA araç sahiplerinin koronavirüs nedeniyle servislerden yararlanamaması bazı müşterilerin mağdur olmasına neden oldu. Yetkili servise başvurması gerektiği halde, virüs nedeniyle başvuramayan müşterilerin tekrar servislerden yararlanma imkanlarının oluşması için garanti süresi uzatıldı.

Bu kapsamda, koronavirüsün etkisini göstermeye başladığı 1 Şubat ila 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında araçlarının garantisi sona eren kullanıcılar, haziran ayının sonuna kadar yetkili servislerdeki garanti hizmetlerinden yararlanabilecek. Ancak uzatılmış garantiden yararlanmak isteyen araç sahiplerinin bazı koşulları yerine getiriyor olması gerekiyor.

KIA, kullanıcılarını memnun etmeyi başardı:

Binek araçların 5 yıl ve 150.000 km, ticari araçların ise 3 yıl ve 100.000 km şartını sağlaması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan ve garanti belgesinde yer alan şartları yerine getiren kullanıcılar ücretsiz onarım hizmetinden 30 Haziran'a kadar yararlanabilecek. KIA da bu hamlesiyle diğer birçok otomobil üreticisinin yanına katılarak müşterilerini memnun etmeyi başardı.

Otomobil üreticilerinin yaptıkları hamlelerden de görüldüğü üzere, koronavirüs bu sektördeki etkisini yavaş yavaş kaldırıyor. Uzun süre kapalı kalan fabrikaların yeniden faaliyete geçmesi, yetkili servislerin tekrar ulaşılabilir hale gelmesi ve yeni araçların üretimine başlanması otomobil sektörünün koronavirüsten büyük ölçüde kurtulduğuna işaret ediyor. Virüs her ne kadar etkisini azaltsa da, riskler devam ediyor.