Kia, Orta Doğu pazarına odaklanan yeni pickup modeli Tasman'ı 29 Ekim'de tanıtacak. Model 2 bine yakın testten geçti.

Kia, Orta Doğu pazarına odaklanan yeni pickup modeli Tasman'ı bu ay Cidde Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtacak.

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, pickup segmentine giriş yapmaya hazırlanıyor. Tasman adı verilen model, 2 bine yakın özel testten geçirilerek hazır hale getirildi.

Kia'nın yeni pickup modeli, Orta Doğu pazarında rekabeti artıracak

Ön tasarımında Kia EV9 tasarımının etkilerini taşıyan Tasman, dikkat çekici bir silüete sahip. Arka kısmında ise dikey stop lambaları ve belirgin bir Kia Tasman yazısı öne çıkıyor.

Kia Tasman, çift kabinli yapısı ile dikkat çekerken, monokok gövde yerine "body-on-frame" platform kullanıyor. Bu platform, daha fazla yerden yükseklik ve dayanıklılık sunarak çekme kapasitesini artırıyor.

İlk etapta 4x2 ve 4x4 versiyonlarıyla satışa sunulması planlanan modelin, 1 ton taşıma kapasitesinin yanı sıra 3,5 ton civarında çekme kapasitesine sahip olması hedefleniyor. Ayrıca, 2026 yılı itibarıyla yüzde 100 elektrikli versiyonunun da piyasada olacağı ön görülüyor.

Kia'nın yeni pickup modeli Tasman, Orta Doğu, Afrika ve Avustralya pazarlarını hedef alarak sektördeki rekabeti artırmayı amaçlıyor. Tasman'ın 29 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor.