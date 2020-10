King Arthur: Knight's Tale PC ve Konsollar İçin Duyuruldu

Sıra tabanlı taktiksel strateji oyunu King Arthur: Knight's Tale'ın duyurusu bugün gerçekleştirildi. PC ve konsollara çıkış yapacak olan oyun için bir Kickstarter kampanyası başlatıldı.

King Arthur: Knight's Tale adı verilen sıra tabanlı taktiksel rol yapma oyunu bugün PC ve konsollar için duyuruldu. Oyunun geliştiriciliğini, daha önce Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr ve The Incredible Adventures of Van Helsing serilerinin de geliştiricisi olan NeoCore Games üstleniyor.

King Arthur: Knight's Tale, aslında adından da anlaşılabileceği gibi Arthur Dönemi Mitolojisi'ni temel alacak. Peki, bu sıra tabanlı strateji oyunu hakkında bilinenler neler gelin hep birlikte bakalım.

King Arthur: Knight's Tale

Oyunun duyuru videosu bugün yayınlandı. Üstelik video, sadece sinematik sahnelerden de oluşmuyor. Yaklaşık 2,5 dakikalık duyuru videosunda oynanış anları ve oyun içi menüler de yer alıyor.

Duyuru videosunun sonunda da görüldüğü üzere oyun için bir Kickstarter kampanası başlatıldı. Yaklaşık 150 bin dolar hedefinin konulduğu kampanyada haberin yapıldığı an itibarıyla 17 bin 650 dolar toplanmış durumda. Kampanyanın henüz ilk günü olduğunu düşünecek olursak kampanya sonuna kadar bu miktarın toplanması oldukça muhtemel.

Oyunun Kickstarter sayfasında yer alan hikâyesi ise şöyle:

"Eski grim masallarındaki kara şövalye, Kral Arthur'un baş düşmanı Sir Mordred'sin. Kral Arthur'u öldürdün fakat son nefesini verirken o da sana bir darbe indirdi. İkiniz de öldünüz ancak ikiniz de yaşıyorsunuz.

Mistik Avalon adasının hükümdarı 'The Lady of the Lake', seni tekrar uyandırdı. Gerçek bir şövalye gibi göreve gitmeni, başladığın şeyi bitirmeni istiyor: Kral Arthur'u öldürmeni ya da adanın hükümdarı gemisini aldıktan sonra neye dönüştüyse onu"

Oyun, 2021'in ilk çeyreğinde PC oyuncuları için Steam'de yayınlanacak. Oyunun PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S'e çıkış tarihi ise henüz belli değil. Oyunla ilgili daha detaylı bilgi için Kickstarter sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.