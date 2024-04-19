Orta Çağ atmosferini en iyi aktaran yapımlardan Kingdom Come: Deliverance, devam oyunuyla karşımızda.

Orta Çağ temalı rol yapma oyunu olan Kingdom Come: Deliverance’ın en beğenilen noktaları, şüphesiz tarihsel doğruluğu ve gerçekçiliği. Hayatta kalma oyunu derecesinde gerçekçiliğe sahip olan oyunda; silahlar, zırhlar ve mekanlar Orta Çağ tarihçileri ve alanında uzman kişiler tarafından özel olarak tasarlanmış ve bilinen gerçeklerinden birebir kopyalanmış. Tabii çatışma mekanikleri gibi eksi yönleri de yok değil.

Yine de hikâye anlatışı, özgürlük sunması ve aksiyonların karşılığını vermesiyle Kingdom Come: Deliverance, oyuncuların oldukça beğendiği bir yapım oldu. Bu yüzden de ikinci oyunun duyurusu, camiada gözle görülür bir heyecan yarattı. Duyuru fragmanı da en az duyurunun kendisi kadar heyecan verici.

Bu sefer çatışma mekanikleri düzeltilmiş mi?

Grafik modu yapılmış bir Mount & Blade gibi başlayan oyun fragmanı, Kingdom Come: Deliverance 2’nin her köşesinden öğeler içeriyor. Fragmanda kasaba hayatını, ikili ilişkileri, savaşları, kuşatmaları ve politik çatışmaları görüyoruz. Sinematikle oynanış arasında gidip gelen fragmanda oyunun çatışma mekaniğinin de daha oturaklı göründüğünü söyleyebiliriz.

Warhorse Studios tarafından geliştirilen Kingdom Come: Deliverance 2, 2024 yılında çıkacak ve bilgisayar, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarına gelecek. Oyunda 15. yüzyıl Bohemya’sında iç savaş sonrasında ortaya çıkan kaosta oradan oraya sürükleneceğiz gibi görünüyor. Sizin oyun hakkındaki düşünceleriniz ve beklentileriniz neler?