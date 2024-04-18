Bir Reddit kullanıcısının Epic Games raporundan derlediği bilgilere göre platform, büyük geliştirmelere kavuşuyor.

Epic Games, GDC 2024'teki State of Unreal etkinliğinde önmli bir duyuru gerçekleştirmiş, bir süredir gündemde olan ancak netlik kazanmayan Epic Games Store konusunda, 2024 sonuna kadar Epic Games Store uygulaması hem iOS hem de Android için geleceğini duyurmuştu. Fakat GDC 2024, şirket için bundan ibaret değildi.

Etkinlik için hazırlanan fakat sonradan kaldırılan bir rapordan alınan veriler, şirketin hem uygulama hem de mağaza tarafında yapmayı planladığı değişiklikleri ortaya koydu. Değişecek şeylere baktığımızda şirketin, kullanıcılardan gelen şikâyetlere kulak verdiğini görebiliyoruz.

Yapılan paylaşıma göre 2024 için planlanan değişiklikler ve yenilikler şu şekilde:

Gelişmiş ‘İndirilenler’ bölümü : İndirmeleri zamanlamak, sıralamak ve daha fazlasını yapmak mümkün olacak.

: İndirmeleri zamanlamak, sıralamak ve daha fazlasını yapmak mümkün olacak. Çevrimdışı mod : Bu modda Epic Games uygulaması daha akıcı çalışacak ve bağlantı problemleri olduğunda platform deneyiminizi stabil tutacak.

: Bu modda Epic Games uygulaması daha akıcı çalışacak ve bağlantı problemleri olduğunda platform deneyiminizi stabil tutacak. Daha akıcı bir uygulama deneyimi

Sosyal alandaki yenilikler : Arkadaş listesindeki etkileşimlerin sayısı artacak.

: Arkadaş listesindeki etkileşimlerin sayısı artacak. Ön satın alımlar için ön yükleme

Abonelik desteği : Geliştiriciler kendi abonelik hizmetlerini Epic Games Store’da satabilecek. Bu abonelikler de Epic Rewards sistemine dahil olacak.

: Geliştiriciler kendi abonelik hizmetlerini Epic Games Store’da satabilecek. Bu abonelikler de Epic Rewards sistemine dahil olacak. Dinamik paketler : Satın alacağınız paketin içinde zaten sahip olduğunu içerikler varsa bunlar, paketin fiyatını düşürecek.

: Satın alacağınız paketin içinde zaten sahip olduğunu içerikler varsa bunlar, paketin fiyatını düşürecek. Oyun ve Arkadaş aktivitesi sayfası

sayfası Size Özel sayfası

Sosyal medyada dolaşan listeler 2019 yılındaki yol haritasını gösteriyor. Oradaki özellikler ise şu şekilde:

Bildirim merkezi

Kişisel profiller ve profil fotoğrafları

İncelemeler

Oyun hediye etme/alma

iOS ve Android uygulamaları

Uygulama kısmının hâlihazırda gündemde olduğunu biliyoruz. Diğer yeniliklerin üzerinde çalışılıyor olsa da özelliklerin çıkış tarihlerinin sürekli oynamasına alışığız. Söz konusu değişiklikler, oyunculara derin bir nefes aldıracak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?