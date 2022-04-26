Türkiye'de teknolojik ürün kiralama hizmeti veren Kiralabunu, 200 milyon TL değerleme üzerinden yeni yatırım aldı. Şirket, 2021'in sonundan bu yana değerini iki kat artırdı.

Tüketici elektroniği kiralama platformu Kiralabunu, geçtiğimiz yılın sonunda aldığı erken aşama yatırımının ardından yeni bir yatırım daha almayı başardı. Telefondan robot süpürgeye pek çok elektronik ürünü kiralama imkânı tanıyan platform, 200 milyon TL değerleme üzerinden %12 hisse satışı ile yatırım aldı.

Bir yıl içinde ikinci yatırımını alan kiralabunu.com’a son yatırım, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir melek yatırımcıdan geldi. Platform, son yatırımla birlikte geçtiğimiz aralık ayında 7,5 milyon dolara ulaşan değerini iki katına katlamayı başardı. Platformun Kurucu Ortağı Sinan Ventura, yatırım hakkında bir açıklama paylaştı.

Yıl sonuna kadar 30 bin yeni kullanıcı hedefleniyor

Kiralabunu’nun Kurucu Ortağı Sinan Ventura, aldıkları yatırımların hızlı ilerlemeleri ve büyümeleri için önemli bir motivasyon olduğunu belirtti. Ventura, son yatırımla birlikte hem yeni kategoriler açmayı hem de bu yılın sonuna kadar 30 bin yeni kullanıcıya daha erişmeyi hedeflediklerini söyledi. Ventura, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Kurumsal kiralama ağımızı güçlendirmeye odaklandığımız kadar, bireysel tarafta da yenilikçi hizmet ve ürünler sunmayı hedefliyoruz. Çok yakında kiralamini.com‘u da devreye alarak elektroniğin yanı sıra anne-bebek kategorisinde de derinleşeceğiz. Bunu farklı segmentler de takip edecek. Kuruluşumuzdan bu yana olduğu gibi, bundan sonra da yurt çapında büyümenin itici gücü olacak marka imajımızı destekleyeceğiz. Kiralabunu artık sadece online değil, offline mecralarda da karşınıza çıkacak.”