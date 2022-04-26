2018 yılında kurulan ve 110'dan fazla şirkete hizmet veren taşımacılık girişimi Volt Lines'ın Dubai merkezli Swvl tarafından satın alınacağı açıkladı. Satın alım bedeli 40 milyon dolar olarak belirtilirken, Swvl'in Türkiye'de genişlemek için 25 milyon dolar ek fon ayıracağı da öğrenildi.

2018 yılında kurulan ve ülkemizde personel taşımacılığında yeni nesil taşımacılık hizmeti veren Volt Lines, benzer şekilde hizmet sunan Dubai merkezli çok uluslu özel ulaşım hizmeti (MaaS) Swvl tarafından satın alındı. Günümüzde Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Asya’da 18 ülkede hizmet veren şirket, bu satın alımla Türkiye pazarına da girişini yaptı.

Paylaşılan bilgilere göre Swvl, Volt Lines’ı satın almak için 40 milyon dolarlık ödeme ve Türkiye bölgesinde büyümeyi sürdürmek için 25 milyon dolarlık fon ayırma kararı aldı. Söz konusu satın alımın bu yılın 2. çeyreğinde tamamlanması beklenirken, satın alım hakkında Volt Lines kurucusu Ali Halabi’den açıklama geldi.

Volt Lines kurucusundan açıklama

“Dört yıl önce Volt Lines'ı kurduğumuzda, İstanbul'da ulaşımı daha güvenilir ve ekonomik hale getirmek için devrim niteliğinde bir toplu taşıma deneyimi sunmak üzere yola çıktık. İstanbul'daki Ar-Ge merkezimizi küresel bir teknoloji merkezine dönüştürerek Swvl'ye Türkiye'nin teknik yeteneğine güvenilir bir erişim sağlamaktan da heyecan duyuyoruz.”

Mostafa Kandil tarafından 2017 yılında Mısır’da kurulan Swvl, Queen’s Gambit Growth Capital ile yaptığı anlaşmayla birlikte 1,5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. 1 Nisan 2022'de dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin listelendiği Nasdaq borsasında ‘’SWVL’ olarak listelenmeye başladı.