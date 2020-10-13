Mate 40 İşlemcisi Kirin 9000, Geekbench Testlerinde Görüldü

Huawei'nin yaklaşan amiral gemisi Mate 40 modeline güç verecek Kirin 9000, Geekbench'te göründü. Yapılan testler, dahili 5G modeme sahip olan işlemcinin genel performansının, Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güçlü olduğunu gösteriyor.

Son bir yıldır ABD'nin kara liste uygulaması nedeniyle zor bir süreçten geçen Çinli teknoloji şirketi Huawei, 22 Ekim'de bir etkinlik düzenleyecek. Şirket bu etkinlik kapsamında da muhtemelen son amiral gemisi telefonu Mate 40'ı tüketicilerle buluşturacak. Huawei hayranları bu akıllı telefon için gün sayarken, Mate 40'a hayat verecek "Kirin 9000" isimli işlemci Geekbench'te ortaya çıktı.

5 nm üretim sürecinden geçen Kirin 9000, dahili 5G modem desteği ile tüketicileri etkileyecek gibi görünüyor. Ayrıca bu işlemcinin genel performansının da tüketicileri etkileyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü Geekbench'te yer alan veriler, Kirin 9000'in performansının bazı Samsung Galaxy Note20 modellerine güç veren Snapdragon 865'ten daha güçlü olduğunu gösteriyor.

İşte Kirin 9000'in Geekbench sonuçları

Geekbench'te yer alan verilere göre bu işlemci, NOH-NX9 kod adlı bir akıllı telefon üzerinde test edildi. Bu kod, herhangi bir belirleyicilik sunmuyor olsa da Huawei'nin Mate 40'tan başka yaklaşan bir amiral gemisi telefonu olmayışı, bu kod adının Mate 40'a ait olduğunu gösteriyor. Geekbench'ten edindiğimiz ilk bilgilere göre Mate 40'ın 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağını ve Android 10 işletim sistemiyle çalışacağını söyleyebiliriz.

Kirin 9000'le ilgili verilere baktığımızda, bu işlemcinin tek çekirdekli işlemlerde 1020, çok çekirdekli işlemlerde ise 3710 puan aldığını görüyoruz. Snapdragon 865'te ise bu değerler, sırasıyla 900 ve 3100 olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak bu noktada işlemcinin zirvedeki pozisyonun kısa süreceğini söylemek gerek. Çünkü 2020 yılı sona eriyor ve Qualcomm ile Samsung gibi işlemci üreticileri, mevcut modellerden çok daha gelişmiş olan işlemciler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Açıkçası Huawei, Kirin 9000'i piyasaya sürmek için oldukça geç kaldı.

Huawei Mate 40 serisinin genel tasarımı ise şöyle olacak

Huawei Mate 40 serisinin teknik detayları şu an için tam anlamıyla bilinmiyor. Ancak diğer Mate serisi telefonlarda olduğu gibi bu model de kamera özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Ayrıca tahmin edebileceğiniz üzere bu akıllı telefonun Google Servisleri ile ilişkisi olmayacak. Telefonun kaç adet üretileceği ve fiyatının ne olacağı ise 22 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte gün yüzüne çıkacak.