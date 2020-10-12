Samsung'un Gizemli İşlemcisi Exynos 1080, AnTuTu'da Göründü

Ice Universe, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla Exynos 1080'in AnTuTu skorunu açıkladı. Ice Universe tarafından yapılan paylaşıma göre Exynos 1080, 693 bin 600 puanla Snapdragon 865+'ı geride bırakmayı başardı.

Cuma günü sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni işlemcisi "Exynos 1080"le ilgili yaptığı ilk açıklamalardan bahsetmiştik. Samsung, o gün yaptığı açıklamalarda bu işlemcinin tüm özelliklerini açıklamadı ancak akıllı telefon sektörünün sosyal medyadaki önemli habercilerinden Ice Universe, bu işlemcinin AnTuTu sonuçlarını Twitter üzerinden açıkladı.

Ice Universe tarafından yapılan açıklamalar, Samsung'un 5 nm üretim sürecinden geçen yeni işlemcisi Exynos 1080'in AnTuTu puanının, 693 bin 600 olduğunu gösteriyor. Bu AnTuTu skoru, Samsung'un ciddi anlamda güçlü bir işlemci ile karşımıza çıkacağının açık bir göstergesi. Ancak bundan daha önemli bir şey varsa o da hiç şüphesiz, Exynos 1080'in Snapdragon 865+'tan bile özellikle de GPU konusunda güçlü bir yapısının olması.

İşte Exynos 1080'in AnTuTu puanı

AnTuTu'da yer alan test, Exynos 1080'in genel performansını ortaya koysa da bu değerler, şu an için tam olarak anlaşılamıyor. Çünkü Samsung, yeni işlemcisinin tüm detaylarını şu an için açıklamadı. Ancak görünüşe göre Samsung, Exynos 980 isimli işlemcisi üzerinde yaptığı geliştirmelerle Exynos 1080'i oluşturmuş gibi görünüyor. Şirket çekirdek ve GPU'larda yaptığı değişimle tüketicileri memnun etmeye çalışacak gibi görünüyor.

Bu arada bazı kesimler, Exynos 1080'in Samsung için bir devrin sonu olarak nitelendiriyorlar. Bunun nedeni ise Samsung ile AMD tarafından yapılan ortaklık. Analistler, AMD tarafından geliştirilmiş GPU'larla güçlendirilen Exynos işlemcilerin, 2022 yılında piyasaya sürülebileceğini söylüyorlar. Samsung, Exynos 1080'le 2021 yılını atlatıp, 2022 yılında yepyeni bir işlemci teknolojisi ile tüketicilerin karşısına çıkabilir gibi görünüyor.