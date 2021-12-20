Cep Yakan Kış Lastiği Fiyatlarına Şaşırtan Çözüm

Artan döviz kuru ve enflasyon, zorunlu kış lastiği uygulamasında yeni girişimleri ortaya çıkardı. Şirket kuran girişimciler, 1 Nisan'a kadar geçerli lastik kiralama işine girdiler. Kira fiyatları, bir lastik takımından daha uyguna mal oluyor.

Aralık ayının başında sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulamasının resmen başladığından bahsetmiştik. Bu uygulama kapsamında toplu yolcu taşımasıyla yük taşıması yapan tüm araçlar, bu uygulamanın bir parçasıydı. Kişisel kullanım amaçlı otomobiller içinse zorunlu olmayan uygulama, can ve mal güvenliği nedeniyle tavsiye ediliyordu. Şimdiyse zorunlu kış lastiği uygulamasında şimdiye kadar pek de görülmeyen bir olay yaşandı.

Döviz kurunun ve gittikçe tırmanan enflasyon, kış lastiği fiyatlarını da doğrudan değiştirdi. Öyle bir takım kar lastiği satın almak isteyen bir vatandaş, 2.500 TL'den başlayan miktarları gözden çıkarmak zorunda kaldı. İkinci el lastik de pek tercih edilmediğinden, yeni bir sektör doğdu. Vatandaşlar ve lastik tedarikçileri, "lastik kiralama" uygulamasını hayata geçirdiler...

Şirket bile kurdular

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil, sektördeki bazı isimlerle görüştü. Bu isimlerden bir tanesi, fiyatların nasıl yükseldiğini şöyle açıkladı: Bu sene lastik fiyatlarını tutmak mümkün olmadı. Fiyatlar lastiğin ebatına ve kalitesine göre değişiyor. Piyasada en çok satılan ebat 205/55R16’dır. Bu ebatların tanesinin fiyatı 750-800 liraya çıktı. Dört adedinin fiyatı işçilik hariç 3 bin lira. Sezon başlarken tanesini 500 liraya satıyorduk. Önümüzdeki hafta fiyatlar daha da artabilir. Kaliteli bir takım alayım dersen işler biraz daha farklı. Tanesi 5 bin liraya bile lastik var. Kaliteli bir takım kış lastiğinin fiyatı ise ortalama 4-5 bin lira arasında değişiyor...

İşte bu durum, lastik kiralama girişiminin ortaya çıkmasına yol açtı. Öyle ki lastik kiralama şirketlerinin sayısı arttı ve satın alamayan vatandaşlar, can ve mallarını koruyabilmek için bu yönteme başvurmaya başladılar. 1.000 TL ila 1.700 TL aralığında ödeme yapan vatandaşlar, 1 Nisan'a kadar kış lastiği kiralayabiliyor. Böylelikle hem yasal zorunluluklar sağlanıyor hem de yolculuklar güvenli hale gelmiş oluyor...