Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Bugün İtibarıyla Başladı

Takvimlerin 1 Aralık 2021'i göstermesiyle 50'den fazla şehirde geçerli olan zorunlu kış lastiği uygulaması da başlamış oldu. Peki bu uygulama tam olarak nedir, kimler için geçerli ve cezası ne kadar?

Aralık ayına girmemizle birlikte araç sahibi olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren "zorunlu kış lastiği uygulaması" yeniden gündeme geldi. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamak için hayata geçirilen bu uygulama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın organizasyonunda sürdürülüyor ve araç sahibi vatandaşlar, bu uygulama nedeniyle trafik cezalarına maruz kalabiliyorlar. Peki bu uygulama tam olarak ne oluyor ve ne yapmamız gerekiyor?

Şimdi sizlerle, zorunlu kış lastiği ile ilgili en çok merak edilen hususlara hep birlikte bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, detaylara geçelim.

Zorunlu kış lastiği uygulaması nedir?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, ilgili kanuna göre yılın belirli dönemlerinde hayata geçirilen bir sistem. Bazı araç sahiplerinin, bu uygulama doğrultusunda araçlarına kış lastiği takmaları gerekiyor. Aksi takdirde trafik cezalarına maruz kalınabiliyor.

Kış lastiği takmak hangi araçlar için zorunlu?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre yolcu veya eşya taşımacılığı yapan tüm araçlar, zorunlu kış lastiği uygulamasına dahiller. Ancak bakanlık, bireysel amaçlarla kullanılan araçlar için de bu uygulamayı tavsiye ediyor. Bunun nedeni, kış lastiklerinin sahip olduğu özellikler. 7 ila -40 derece aralığında etkili olan kışlık lastikler, sahip oldukları yumuşak yapı ve ekstra yol tutuşu sağlayan tasarımlarıyla vatandaşların sürüş deneyimini iyileştiriyor. Haliyle kaza ihtimali de düşüyor.

Kış lastiği takmak ne zaman zorunlu?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, bugün itibarıyla hayatımıza girmiş durumda. 1 Nisan 2022'ye kadar da devam edecek. Süreç içerisinde denetimler yapılacak ve uygulamaya aykırı hareket eden sürücülere trafik cezası uygulanacak.

Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre zorunlu olduğu halde kış lastiği takmayan vatandaşlara, 2021 yılı için 846 TL trafik cezası kesilecek. 2022 yılında ise yeni fiyat tarifesine geçilecek. 2022 yılı için yüzde 36,2 olarak belirlendi. Hükümet farklı bir karar almazsa, 1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanacak para cezası 1.152 TL olacak.

Kış lastiği takmak hangi şehirlerde zorunlu?