Basılı yayıncılık sektörünün geldiği son noktayla ilgili açıklamalarda bulunan sektör kaynakları, kitap fiyatlarına yüzde 30 zam geleceğini açıkladılar. Ancak bu zam sektörü kurtarmaya yetmeyecek ve belki de 80 bin kişi, kriz nedeniyle işinden olacak.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, kitap okumayı seven sayılı vatandaşın canını sıkacak açıklamalarda bulundu. Döviz kurundaki artış nedeniyle maliyetlerin yüzde 250 civarında arttığını söyleyen Kocatürk, basılı kitap fiyatlarına yüzde 30 zam geleceğini açıkladı. Üstelik Kocatürk'e göre bu zam da sektörü kurtarmaya yetmeyecek. Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksoy ise 2021'de ilk kez basılan kitap sayısının 1505 adet, bandrol sayısının ise 5 milyon 890 bin 848 adet azaldığını ifade ediyor.

“Fiyatları yeniden en az yüzde 30 artırmak zorundayız. Yılbaşında kargocular yüzde 30 zam yaptı ki devamı da gelecektir. Eskiden vadeli olarak aldığımız kağıtları satıcılar vadeli satmıyor. Artık satışından emin olunamayan kitaplar basılmıyor. Yeni kitaplar da çok azaldı bu yüzden.” ifadelerini kullanan Kocatürk, Mustafa Aksoy tarafından yapılan açıklamayı doğruladı.

"80 bin kişi işinden olabilir"

Konuyla ilgili açıklamalarına "Üretim azaldı ve sektörde 80 bin istihdam risk altında” sözleriyle devam eden Kocatürk'e göre AB dışındaki ülkelerden alınan kağıttaki yüzde 10'luk fonun kaldırılması gerekiyor. “Rekabeti kısıtlıyor, diğer ülkelerden fiyat alamıyoruz. Ayrıca kağıtta KDV’nin de kaldırılmasını istiyoruz ama bürokrasi bunun çok zor olduğunu söyledi bize. Türkiye’nin kağıt endüstrisini tekrar kurması gerek.” diyen Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı, sektörün nasıl ayakta kalacağını da bu sözlerle açıkladı.

Matbaa işletmecisi Erhan Şahin tarafından açıklamalarda ise durumun vahameti şöyle açıkladı: Geçen sene 3 Avro olan boya şu an 3.6 Avro oldu. Bir de dövizdeki artışı hesaplayıp bu rakamları TL’ye çevirin. Kalıbın metrekaresi 3.15 dolardı, şu anda 4.5 dolar oldu. Elektriği söylemiyorum bile. Biz fiyatları o kadar artıramıyoruz çünkü zaten piyasada iş yok, daralma var. İstihdamda düşüş bekleniyor. Biz taşımaya çalışıyoruz ama bu da sürdürülebilir bir durum değil.