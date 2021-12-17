Bazı Üniversitelerde 1 Kitabın Bile Olmadığı Ortaya Çıktı

YÖK'ün 2020 yılına ilişkin Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu, Türkiye'deki üniversitelerle ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Rapora göre özellikle de 2018'den sonra kurulan üniversitelerde, öğrencilerin kullanabilecekleri tek bir kitap bile bulunmuyor...

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), 2020 yılına ilişkin "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Yayımlanan rapor, üniversitelerdeki ilginç bir gerçeği gözler önüne serdi. Rapora göre Türkiye'de üniversitelerin sayısı çok olsa bile öğrenci başına düşen kitap sayısı çok düşük.

YÖK'ün raporu, özellikle de 2018 yılında kurulan üniversiteler için çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Bu konudaki en iyi örnek, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Öyle ki bu üniversitede öğrencilerin kullanabilecekleri bir kitap bile bulunmuyor...

"İyi üniversitelerin nitelikli kütüphanesi olur"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kütüphanecilik Bilim Uzmanı Aydın İleri durumun vehametini şöyle anlattı: "Üniversite bölünmelerinde fiziksel olarak yetersiz alanların oluşturulması öğrencilerin kütüphane kullanımını olumsuz etkiledi. Kütüphanelerin geniş ve konforlu alanlarda hizmet vermesi üniversitelerin niteliğini artıran bir ölçüt. Tüm akademik unsurların bilimsel çalışmalar yaparken beslendiği en önemli yer üniversitelerin kütüphaneleridir. Ülkemizdeki akademik kütüphanelerin kitap sayısı, veri tabanlarına ayırdığı bütçe, kütüphaneye verilen önemi gösterir. Üniversitelerimizdeki akademik üretimden yoksunluk dünya üniversite sıralamasındaki yerimizi gösteriyor. Uluslararası sıralamalara giren üniversitelerimize bakın mutlaka temelinde nitelikli bir kütüphane kurduklarını görüyoruz."

İşte 2018'den sonra kurulan bazı üniversitelerde öğrenci başına düşen kitap sayısı