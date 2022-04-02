Kıvanç Tatlıtuğ Çocuğuna 'Kurt Efe' İsmini Verecek

Önümüzdeki günlerde bebeklerini kucaklarına alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerine 'Kurt Efe' ismini vereceği ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ rol aldığı çok sayıda yapımla ülkemizde adından sıkça söz ettirirken, evliliğiyle de uzun bir süre gündemden düşmemişti. Evliliklerinin ardından Stil Danışmanı Başak Dizer de tıpkı Kıvanç Tatlıtuğ gibi adından sıkça övgüyle bahsedilen bir isim haline geldi.

Evlilikleri ve aralarındaki ilişkiyle imrenilen bir çift haline gelen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan geçtiğimiz günlerde güzel haber gelmiş ve bebek beklediklerini açıklamışlardı. Çiftin hayranlarında şimdiden merak uyandıran bebekleri, şimdi de ismiyle tartışmalara konu oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bebeğinin adı ‘Kurt’ olacak

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer şu günlerde heyecanla bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bu ayın sonunda doğacak olan bebeklerinin ismi için son ana kadar bekleyen çiftin isim arayışlarının son bulduğu iddia edildi. Çıkan haberlere göre Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çok yakında dünyaya gelecek olan bebeklerine ‘Kurt Efe’ ismini verecek.

Bir dönem Kurt Seyit ve Şura dizisiyle gündeme gelen Tatlıtuğ’un bu diziden ve oynadığı karakterden etkilenerek çocuğuna Kurt Efe ismini vermek istediği ileri sürüldü. Bununla birlikte Kıvan ve Başak Tatlıtuğ çiftinin çocuklarına vereceği isim bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Tatlıtuğ çiftinin çocuklarının ismi birbirinden eğlenceli paylaşımları da beraberinde getirdi.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler