Vatandaşlık Verilen Suriyeli, Adını Kıvanç Özçivit Yaptı

5 yıl önce Suriye'den gelen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen 23 yaşındaki Suriyeli adam, ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, adamın talebi üzerine ismin "Kıvanç Özçivit" olarak değiştirilmesine karar verdi.

Bu kez sizlere, bundan 5 yıl önce Türkiye'ye eğitim almak için gelen ve vatandaşlık verilen 23 yaşındaki Suriyeli Obadah Shavaf isimli bir adamın hikayesinden bahsedeceğiz. Yaşanan olayla ilgili yorumları siz değerli takipçilerimize bırakıyoruz.

2017'de Suriye'den Türkiye'ye gelen Obadah Shavaf, 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Ancak Obadah isminin anlaşılmamasından rahatsız olan Suriyeli genç, mahkemeye başvurarak ismini değiştirmek istedi. Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, 23 yaşındaki Suriyelinin talebi kabul edildi. Obadah Shavaf, bundan sonraki yaşantısını "Kıvanç Özçivit" olarak sürdürecek. İsimlerin tanıdık geldiğinin farkındayız...

Türk dizilerinden etkilenmiş

İsminin Türkiye'deki anlaşılırlığının düşük olduğunu ve kendisine Obama dendiğini söyleyen 23 yaşındaki Suriyeli, "Kıvanç adının manasını çok beğendim. Özçivit soyadını da 'Kuruluş Osman' isimli dizide oynayan sayın Burak Özçivit'i çok beğendim, hoşuma gitti yani. Özçivit kelimesinin manasını da çok beğendim. İnşallah bir gün sayın Burak Özçivit'le de görüşebiliriz." ifadelerini kullandı...

Suriyeli genç, Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya tanık olarak bir komşusunu getirdi. Komşunun duruşma sırasında "Kendisi Türkiye'deki yaşamında adıyla zorluk çektiğini, bu nedenle adını değiştirmek istediğini biliyorum. Kıvanç Özçivit ismini kullanmak istediğini biliyorum ancak neden kullanmak istediğini bilmiyorum." dediği öğrenildi.