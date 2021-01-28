Kıyamet Saati, 1 Yıldır Sona En Yakın Konumda Bulunuyor

Kıyamet Saati, son bir yıldır tarihinde hiç olmadığı kadar sona yakın bir konumda bulunuyor ve Atom Bilimcileri Bülteni, insanlığın davranışlarını değiştirmedikçe bu durumun değişme ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

Dünyanın insan eliyle “sona ereceği” zamanı gösteren sembolik bir saat olan Kıyamet Saati, geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte gece yarısına 100 saniye kalaya sabitlenmiş ve bir anlamda dünyanın kıyamete hiç olmadığı kadar yakın olduğunu göstermişti.

Aradan bir yıl geçti ancak kıyamet saati, bulunduğu konumdan bir saniye bile geri gitmedi. Yeni yayınlanan Atom Bilimcileri Bülteni, saatin geçtiğimiz yıl ulaştığı noktada sabitlenmesinin “dünya hükümetlerinin koronavirüs panemisine yetersiz ve etkisiz müdahalesinden” kaynaklandığını belirtiyor.

Bültende ayrıca “kıyamet tehdidi yaratan birden çok neden olduğunu, akreple yelkovanın geri gidebilmesi için insanlığın yeni davranış normları belirlemesi gerektiği” de ifade ediliyor: “İklim değişikliği, artan nükleer gerilim ve koronavirüs pandemisi, bizi kıyamete her zamankinden çok yaklaştırdı”

Bültene göre COVID-19 pandemisi, tüm dünyaya “ülkelerin küresel acil durumlara doğru düzgün şekilde müdahale etmeye ne kadar hazırlıksız ve isteksiz olduğunu” gösterdi. Yine de 8 gün önce göreve başlayan yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın Paris İklim Anlaşması'na ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyeliğine geri dönme kararları, gerilimlerin bir nebze düşmesine yönelik umut oluşturduğu belirtiliyor.

Atom Bilimcileri Bülteni Başkanı Rachel Bronson, dünya hükümetlerinin pandemiye yönelik davranışları hakkında, “Bu gerçek kriz döneminde dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, çoğu kez sorumluluktan kaçtı, bilimsel tavsiyeleri görmezden geldi, etkili şekilde iletişim kurmak için işbirliği yapmadı ve sonuç olarak vatandaşlarının sağlığını ve refahını korumada başarısız oldu” şeklinde konuştu.