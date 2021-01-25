En Zengin 10 Kişinin Pandemideki Dudak Uçuklatan Kazancı

Yardım kuruluşu Oxfam, yeni yayınladığı bir çalışmada dünyadaki en zengin 10 kişinin servetinin yalnızca pandemi döneminde ne kadar arttığını ve bu parayla neler yapılabileceğini açıkladı.

Kâr amacı gütmeyen bir uluslararası yardım kuruluşu olan Oxfam tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya üzerindeki en zengin 10 kişinin toplam serveti, koronavirüs salgını boyunca 540 milyar dolar arttı.

Yardım kuruluşuna göre, 10 kişinin yalnızca salgın döneminde elde ettiği 540 milyar dolarlık bu parayla hem dünyada virüs yüzünden kimsenin yoksullaşmaması sağlanabilir hem de herkese yetecek sayıda aşı satın alınabilir.

Milyarderlerin toplam serveti, G20 ülkelerinin virüsle mücadele için yaptığı tüm harcamalardan fazla:

Paylaşılan raporda milyarderlerin toplam servetinin, G20 grubu ülkelerinin koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı tüm harcamalardan fazla olduğu belirtiliyor. Bu noktada Oxfam, hükümetlerden, "süper-zenginlerden daha çok vergi almayı" değerlendirmelerini istiyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yıl sanal ortamda yapılacak Davos Diyaloğu toplantıları öncesi yayımlanan "Eşitsizlik Virüsü" başlıklı çalışmada, hükümetlerin ekonomiye salgın döneminde sağladığı benzeri görülmemiş destek sayesinde hisse senetleri yükselip milyarderlerin servetleri artarken, reel ekonomilerin ise yüzyılın en derin gerilemesi ile yüz yüze olduğu kaydediliyor.

Oxfam'ın raporuna göre dünya genelindeki milyarderlerin serveti, 18 Mart 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 3,9 trilyon dolar arttı. Mart 2020'den bu yana servetleri 540 milyar dolar artan en zengin 10 kişi arasında ise tahmin edileceğiniz gibi Amazon CEO'su Jeff Bezos, Tesla CEO'su Elon Musk ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg gibi isimler yer alıyor.

Jeff Bezos, yalnızca Mart-Eylül 2020 arasındaki kazancıyla tüm çalışanlarına 105'er bin dolar ikramiye dağıtabilir:

Milyarderlerin salgın döneminde kazandığı geliri ilginç kıyaslamalarla sunan Oxfam'ın raporuna göre Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Mart-Eylül 2020 döneminde kazandığı parayla istese 876 bin çalışanının tümüne 105'er bin dolar ikramiye dağıtabilir ve serveti yine de salgın öncesiyle aynı kalırdı.

Buna karşın raporda, dünyanın en yoksul bazı ülkelerinin salgının etkilerini sarmasının 10 yıldan uzun süreceği belirtiliyor. Oxfam, geride bıraktığımız yılda dünyadaki yoksul sayısının 200 ila 500 milyon daha arttığını ve son 20 yılın çabalarıyla sağlanan yoksulluğun dünya çapında azalması eğilimini tersine çevirdiğini de bildiriyor.