Kıyamet Sonrasını Anlatan 10 Oyun Tavsiyesi

Felaket ve yıkıma sürüklenmiş dünyalar, sinema ile oyun dünyasında en ilgi çekici ve popüler konulardan bir tanesi. Bu dünyalar; kendi özgün evrenleri, hikâyeleri ve karakterleriyle ciddi anlamda sürükleyici bir serüven vadedebiliyor. Bizler de 10 farklı "kıyamet sonrasını konu alan oyun"dan oluşan yeni bir tavsiye listesi ile karşınızdayız.

Kıyamet sonrasını konu alan yapımlar, özellikle zombi temasının popülerliğinin artmasıyla birlikte pek çok alanda daha fazla karşımıza çıkmaya başlamıştı. The Long Dark, Wasteland, The Division ve S.T.A.L.K.E.R. derken, oyun dünyasında da kıyamet sonrasını konu alan bolca popüler oyun serisi mevcut.

Eğer bu temayı ve oyun oynamayı seviyor iseniz oldukça şanslısınız diyebiliriz. Çünkü bu temayı konu alan özenle hazırlanmış detaylı evrenlerin yanı sıra başarılı atmosferleriyle de sizi adeta o dünyanın içerisinde hissettirmeyi başarabilecek birçok oyun bulunuyor. O hâlde gelin, listemize geçelim.

Kıyamet sonrasını konu alan 10 oyun tavsiyesi

Cehennem ordularına karşı tek bir savaşçı: DOOM Eternal

Çıkış tarihi: 20 Mart 2020

20 Mart 2020 Geliştirici: id Software

id Software Steam fiyatı: 199 TL

Yüksek aksiyon dozu, vahşet, harika müzikler ve hızlı bir tempo denildiğinde akıllara gelen oyunların başında gelen DOOM Eternal, birinci şahıs nişancı oyunlarını seven oyuncular için en iyi tercihlerden birisi olacaktır. Cehennem ordularının dünyayı istila ettiği bir evreni konu alan yapımda, ‘Slayer’ olarak oynayacak ve bu düşmanların korkulu rüyası olacaksınız.

Birazcık yürüyüşe ne dersiniz?: Death Stranding Director’s Cut

Çıkış tarihi: 8 Kasım 2019

8 Kasım 2019 Geliştirici: KOJIMA PRODUCTIONS

KOJIMA PRODUCTIONS Steam fiyatı: 399 TL

Ünlü oyun yapımcısı Hideo Kojima’nın kıyamet sonrası Amerika’da geçen oyunu Death Stranding, oldukça ilgi çekici bir evrene ev sahipliği yapıyor. Peki, kim bu enteresan evrende kargocu olmak istemez ki? Sam Porter Bridges olarak oynadığımız Death Stranding’de, uzaylılar ve tehlikelerle dolu bu dünyada uzun yolculuklara çıkıyor ve önemli paketleri teslim ediyoruz. Epey başarılı bir hikâyeye, iyi yazılmış karakterlere, güzel bir atmosfere ve alışılmışın dışına çıkan konseptiyle kendisini öne çıkarmayı başaran Death Stranding, kesinlikle bir şansı hak ediyor.

İnsanlığın virüse yenik düştüğü bir zaman dilimi: Dying Light 2

Çıkış tarihi: 4 Şubat 2022

4 Şubat 2022 Geliştirici: Techland

Techland Steam fiyatı: 349 TL

Eşsiz parkur mekanikleri ve devasa bir parkur alanından oluşan açık dünyasıyla birlikte kendisini diğer zombi temalı oyunlardan ayırmayı başaran Dying Light, bu yıl içerisinde piyasaya sürülmüş olan ikinci oyunu ile birlikte hiç olmadığı kadar iddialı. Virüsün kazandığı bu dünyada, insanlığın son yerleşim yerlerinden olan Şehir’de hayatta kalabilecek misin?

Oyun dünyasının klasikleşmiş eserlerinden: Fallout 4

Çıkış tarihi: 10 Kasım 2015

10 Kasım 2015 Geliştirici: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Steam fiyatı: 109 TL

Kıyamet sonrası ve rol yapma dediğimizde akla gelen ilk isimlerden olan Fallout serisi, açık dünya ve keşif hissiyatını seven oyuncular için oldukça güzel bir tercih olabilir. Eğer eski oyunları oynamayı seviyorsanız, oyun dünyasının efsanelerinden olan Fallout: New Vegas ile başlayabilir; daha güncel bir yapım arıyorsanız da Fallout 4’e bakabilirsiniz. Daha çok çevrim içi bir deneyim arayan oyuncular ise Fallout 76’ya göz atabilirler.

Üçüncü şahıs aksiyon dendiğinde en iyilerden: Gears 5

Çıkış tarihi: 10 Eylül 2019

10 Eylül 2019 Geliştirici: The Coalition

The Coalition Steam fiyatı: 61 TL

Gears of War serisi, üçüncü şahıs nişancı olarak adlandırdığımız ‘’TPS’’ türünü seven oyuncular için biçilmiş kaftan bir yapım. İşgal altındaki bir evreni konu alan seri, başarıyla tasarlanmış karakterlere ve sürükleyici bir hikâyeye de sahip. Serinin tüm oyunları PC’de olmasa da (Eski oyunları sadece Xbox’a çıkmıştı), ilk oyunun yenilenmiş sürümü ve 4 ile 5. oyun PC tarafında da mevcut.

Dünyayı makinelerin yönettiğini hayal edin: Horizon Forbidden West

Çıkış tarihi: 18 Şubat 2022

18 Şubat 2022 Geliştirici: Guerrilla Games

Guerrilla Games PlayStation mağazası fiyatı: 699 TL

Oyun dünyasının en ilgi çekici evrenlerinden bir tanesini içerisinde barındıran Horizon Zero Dawn ve Horizon Forbidden West; makinelerin dünyayı yönettiği ve insanlığın da kabile hayatına geri döndüğü bir zaman dilimini konu alıyor. Horizon Forbidden West, sadece PlayStation konsollarına özel olsa da, serinin ilk oyunu olan Horizon Zero Dawn’ın PC'de de olduğunu belirtmekte fayda var.

Evrenin çaresizliğini iliklerinize kadar hissedin: Metro Exodus

Çıkış tarihi: 14 Şubat 2019

14 Şubat 2019 Geliştirici: 4A Games

4A Games Steam fiyatı: 187 TL

Hikâye, atmosfer ve birazcık da korku elementleri olsun diyorsanız Metro serisi tam size göre. Dünyanın devasa bir felakete sürüklendiği ve hayatta kalan insanların yaşamlarını yer altındaki metrolarda sürdürdüğü bu dünya, acımasızlık ve hüzünle dolu. Birinci şahıs bakış açısına sahip olan bir oyun olan Metro Exodus, atmosfer anlamında da çok iddialı bir oyun. Bu maceraya bir şans vermeye ne dersiniz?

İnsanlar Dünya'dan sürgün edilseydi ne mi olurdu?: NieR:Automata

Çıkış tarihi: 17 Mart 2017

17 Mart 2017 Geliştirici: Platinum Games, Square Enix

Platinum Games, Square Enix Steam fiyatı: 133 TL

Öyle bir dünya düşünün ki insanlar, makineler tarafından sürgün ediliyor ve Dünya'yı geri almak için son bir ümit olarak Android asker kuvveti gönderiyor. İşte NieR:Automata tam olarak böyle bir Dünya'yı konu alıyor. Androidler ile makinelerin çetin savaşını deneyimleyeceğimiz NieR; ‘Hack and Slash’ yapısı, müzikleri ve hikâyesi ile öne çıkıyor.

Listenin olmazsa olmazlarından: The Last of Us

Çıkış tarihi: 14 Haziran 2013

14 Haziran 2013 Geliştirici: Naughty Dog

Naughty Dog PlayStation mağazası fiyatı: 84 TL

PlayStation’ın en önemli oyun serilerinden olan The Last of Us, zombi temasını konu alan bir oyun olsa da oldukça güçlü ve duygusal hikâyesiyle de dikkatleri üzerine topluyor. Sadece PlayStation’a özel olan The Last of Us, kıyamet sonrası temasını seven her oyuncunun deneyimlemesi gereken başarılı yapımlardan.

Duygusallık demişken: The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

Çıkış tarihi: 29 Ekim 2020

29 Ekim 2020 Geliştirici: Telltale Games, Skybound Games

Telltale Games, Skybound Games Steam fiyatı: 77 TL

Telltale Games’in en sevilen eserlerinden bir tanesi olan The Walking Dead Telltale oyunları, The Walking Dead: The Telltale Definitive Series adı altında toplanmış ve yenilenmiş bir şekilde sunuluyor. İnteraktif hikâye dediğimiz türden bir yapım olan bu seri, yapacağınız seçimlere göre şekillenen 50 saatten daha fazla sürecek bir macerayı da içerisinde barındırıyor. Zorlu seçimleri ve unutulmaz hikâyesi ile her oyuncunun mutlaka bir şans vermesi gereken serüvenlerden birisini vaat eden yapım, oyun dünyasının sevilen yapımlarından.

An itibarıyla, kıyamet sonrasını konu alan 10 oyun tavsiyesi listemizin sonuna geldik. Değerlendirilebilecek çok fazla seçenek olduğu için, kıyamet sonrasında geçen her oyunu listeye eklememiz mümkün olmasa da; sizlerin tavsiyelerini de yorumlarda merakla bekliyoruz.