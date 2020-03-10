KKTC'de Görülen Corona Virüsü, Tüm Okulları Tatil Ettirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görülen ilk Corona virüsü vakası, ülkenin teyakkuza geçmesine neden oldu. Ülke genelindeki tüm okulları pazartesi gününe kadar tatil eden yetkililer, Bakanlar Kurulu'nu topladılar.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisinde tüm dünya için bir risk haline gelen Corona virüsü can almaya devam ediyor. İnsanlar, kendi çaplarında virüsten korunmaya çalışırken yetkililer de görevli oldukları ülkeleri Corona virüsünden korumaya çalışıyorlar.

Corona virüsünün bir şekilde bulaştığı ülkelerden biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Geçtiğimiz saatlerde yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bir turistte Corona virüsü tespit edildiği ve onlarca turistin de karantinaya alındığı belirtildi. Corona virüsüne karşı bir anda teyakkuza geçen KKTC yönetimi, Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü olarak topladı.

Virüsün yayılmasını engellemek için çalışmaları derhal başlatan yetkililer, pazartesi gününe kadar KKTC'deki tüm ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra, tüm üniversiteleri tatil ettiler. Eğitime ara veren öğrencilerin kalabalık alanlardan uzak durması gerektiği ifade edilirken kişisel bakıma dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklamalar, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından yapıldı. Pilli, ülkeye gelen 65 yaşındaki bir Alman turiste yapılan testte Corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, Corona virüsünün tespit edildiği turistle birlikte aynı kafilede bulunan 30 turistin de karantina altına alındığını ve gerekli tetkiklerin yapılmaya başlandığını açıkladı.