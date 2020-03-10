Corona Virüsüne Tedavi Bulmak İçin Gönüllüler Kullanılıyor

Avrupa’da bir şirket, COVID-19 corona virüsü salgınına karşı ilaç ve aşı geliştirmek için ilginç bir çalışma gerçekleştiriyor. Şirket, COVID-19 kadar etkili olmayan corona virüslerini gönüllü insanlara uygulayarak ilaç ve aşı geliştirmeye çalışıyor.

Open Orphan isimli bir şirket, Kontrollü İnsan Enfeksiyon Modeli (CHIM) isimli bir çalışma modeli ile yeni tip corona virüsü olan COVID-19’un tedavisi için çalışma yürütüyor. Yapılacak çalışma ile corona virüsüyle mücadele için var olan aşıların test edilmesi, yeni aşı ve ilaçların üretilmesi amaçlanıyor.

Open Orphan tarafından yapılan çalışma şirketin yan kuruluşu olan hVIVO tarafından yürütülüyor. Çalışmada, çalışmaya gönüllü katılan insanlara, etkisi düşük olduğu bilinen corona virüsü türleri bulaştırıldı.

hVIVO tarafından yürütülen çalışmada OC43 ve 229E isimli corona virüsü türleri kullanılıyor. Bu iki corona virüsü türü birkaç yıldır zaten görülüyor. Ancak bu corona virüsleri, COVID-19 kadar etkili değil. Sadece hafif bir solunum yolu hastalığına sebep oluyorlar. hVIVO yinede bu virüslerin insanlara uygulanmasında kontrollü bir süreç izliyor.

Corona virüsünün tedavisi için yapılan bu çalışma, Avrupa’da bulunan 24 yataklı bir karantina kliniğinde uygulanıyor. Gönüllü olan insanlara OC43 ve 229E virüsleri bulaştırıldıktan sonra insanlar bu klinikte uygulanan tedavilerle beraber gözlem altında tutuluyorlar.

Open Orphan, yapılacak bu çalışma ile yeni tip corona virüsü olan COVID-19’a karşı aşı ve ilaç geliştirmeyi amaçlıyor. Şu anda yürütülen çalışma, telif ücretleri üzerinden elde edilen gelirle karşılanıyor. Çalışmanın kalanı ise şirketin alacağı yeni yatırımlarla devam ettirilecek.