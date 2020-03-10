KKTC’de Corona Virüsü Tespit Edildi

Dünyanın dört bir tarafında görülen corona virüsü şimdide KKTC’de tespit edildi. KKTC Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamaya göre 64 yaşındaki bir Alman turistte corona virüsü tespit edildi. 65 yaşındaki turist ve birlikte Kıbrıs’a gelen 30 turist karantina altına alındı.

Çin’de ortaya çıkan corona virüsü artık dünyanın dört bir tarafında görülüyor. Neredeyse tüm sınır komşularımızda görülen virüs, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada Almanya’nın Balingen şehrinden pazar akşamı gelen 30 kişilik turist kafilesinde yer alan 65 yaşındaki bir turistte corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Corona virüsü şüphesiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 65 yaşındaki turistin yapılan corona virüsü testleri de pozitif çıktı.

Corona virüsü tespit edilen turistle beraber KKTC’ye gelen 30 kişilik kafilenin tamamı kaldıkları otelde karantina altına alındı. Corona virüsü tespit edilen turistin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Ülkeye gelen turistte corona virüsü tespit edilmesinin ardından KKTC Sağlık Bakanlığı bir duyuru yayınlayarak son 14 gün içinde corona virüsü salgını tespit edilen bir ülkede bulunan insanların ve ateş, nefes darlığı gibi şikayetleri olanların KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi’ne başvurmaları istendi.