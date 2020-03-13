23 Yıllık Blade Runner, Yenilenen Sürümüyle Geri Dönüyor

1997 yılının klasik oyunu Blade Runner, yenilenen sürümüyle geri dönmeye hazırlanıyor. Geliştirici Nightdive Studios, Blade Runner: Enhanced Edition adlı yeni oyunda yapılan değişikliklerden bahsetti.

Nightdive Studios, klasik point-and-click macera oyunu Blade Runner'ı yenilemek için film yapımcısı Alcon Entertainment ile ortaklık kurdu. Stüdyo, daha önce System Shock ve Turok: Dinosaur Hunter gibi klasik oyunları yeniden geliştirmesiyle tanınıyor.

Blade Runner: Enhanced Edition adıyla dönüş yapacak olan oyun, güncellenen karakter modelleri, animasyonlar ve ara sahnelerin yanı sıra geniş ekranlı monitörlerler için destek sunacak. Kontroller de klavye ve yeni nesil kontrol cihazları için yenilenecek. Ayrıca Fransızca, İtalyanca, Almanca ve Çince dil desteğiyle gelecek.

Nightdive CEO'su Stephen Kick, orijinal oyunu geliştiren Westwood Studios'un vizyonunu koruduklarını ve oyun deneyimini yükseltmek için KEX Engine'i kullandıklarını söyledi. Westwood, 1997 yılında geliştirdiği Blade Runner'ın ardından 2000'lerin başında Electronic Arts tarafından satın alınmış ve daha sonra kapatılmıştı.

Stephen Kick yaptığı açıklamada, "Oyunu modern donanımda oynamanın avantajlarından yararlanabileceksiniz ancak oyun, olduğunun da ötesinde, hatırladığınız kadar görkemli görünecek ve hissettirecek." dedi. Nightdive bu sıralar yeni Blade Runner oyununun yanı sıra, System Shock üzerinde çalışıyor. Blade Runner: Enhanced Edition'ın bu yıl PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için gelmesi bekleniyor.