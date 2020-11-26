ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk takımı, toplamda 4 madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. 7. sınıf öğrencisi Nisan Maya Tunçoğlu ise kendi kategorisinde dünya şampiyonu olarak şampiyonadaki en büyük başarıyı elde etti.

Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı ilçesinde 7. sınıf öğrencisi olan Nisan Maya Tunçoğlu, Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu’nun (INTERSTENO) Çekya Temsilciliği tarafından düzenlenen ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda "0-12 Yaş Küçükler Kategorisinde" dünya klavye şampiyonu oldu.

21-24 Kasım'da gerçekleştirilen ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk takımı, toplamda 4 madalya kazanmayı başardı. Nisan Maya Tunçoğlu, dakikada net 699 vuruş yaparak kendi kategorisinde dünya şampiyonu olmayı başardı ve şampiyonadaki Türkiye adına en büyük başarıyı elde etmiş oldu.

14 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Klavye Şampiyonası'nda da dünya rekoru kırdığını dile getiren Tunçoğlu, son başarısıyla ilgili olarak, “Çekya'da düzenlenen yarışmada toplam 12 madalyanın 4'ünü ülkemiz aldı ve takım olarak şampiyon olduk. Takım olarak aldığımız şampiyonluk ve ülkemizin adını dünyaya duyurmak, gurur verici. Bu yarışmada da dünya birinciliği elde ettim ve bu başarıyı kimseye kaptırmak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Derslerden geriye kalan boş vakitlerinde klavye pratiği yaptığını belirten Tunçoğlu, “Pandemi sürecini çok iyi değerlendirdim. Okul derslerimi uzaktan takip ettim. Kalan vakitlerimde ise günde en az 1 saat klavye çalışması yaptım. Bu çalışmalarımı hem ana dil hem de 15 ayrı dilde gerçekleştirdim. Arkadaşlarıma tavsiyem, bu süreçte derslerini çok iyi takip edip, kalan zamanlarını da çok iyi değerlendirsinler. Hangi konuda yetenekleri varsa üzerine gitsinler ve çalışmaya devam etsinler.” şeklinde konuştu. Bu arada 10 parmak klavye konusunda kendini geliştirmek isteyen okuyucularımızı buradaki içeriğimize bekleriz.