10 Parmak Klavye Kullanmak İçin 10 İşe Yarar İpucu

10 fast fingers ve 10 parmak klavye kullanmak konusunda bütün detaylara göz atıyoruz. Hem hızlı klavye kullanmak hem de bu işi en doğru şekilde yapmak için nasıl bir egzersiz gerekiyor? Sizin için detaylı olarak açıklıyoruz. Hazırsanız başlayalım!

Bilgisayar kullanmanın belki de en büyük artılarından biri isteğimizi hızlı bir şekilde yapmak oluyor. Bunların içerisinde klavye kullanımı şüphesiz ki önemli bir yere sahip oluyor. Hem daha hızlı klavye kullanmak, hem de derdimizi en iyi şekilde anlatmak çok büyük bir ihtiyaç haline gelmiş durumda.

Hal böyle olunca zaman içerisinde 10 parmak klavye ve hızlı klavye teknikleri gibi çalışmalar ve egzersizler hazırlanmış. Bu egzersizler hepimiz için önemli bir ölçüt olurken, hızlı klavye kullanmak isteyenlerin kesinlikle yapması gereken çalışmalar oluyor. Şimdi de 10 parmak klavye kullanımı üzerine merak edilen soruları cevaplayalım, sonra da tüyolara ve kullanabileceğimiz oyun ya da uygulamalara beraber bakalım.

1. Neden daha hızlı yazmak için 10 parmağımızı da kullanmamız gerekiyor?

Teknik olarak diğer türlüsü pek mümkün değil. İstisnalar kaideyi bozmayacağı için de ağırlıklı olarak hep 10 parmak klavye çalıştırılıyor. Özellikle liselerde daktilografi denen derslerde F klavye teknikleri ile 10 parmak klavye çalıştırıldığı için insanlar zamanla çok daha hızlı yazı yazabilir hale geliyorlar.

Eskiden yazı işlerinde ya el yazıları ya da daktilolar kullanılıyordu. Bu da hızlı yazmayı çok güçleştiriyordu. Çünkü daktilo kullanırken yazılar hem geri dönüşü olmadan yazılıyor, hem de tuşa bastıktan sonra tuş sıkışıyordu ve geri gelmiyordu. Özellikle bu sıkışma durumunu ortadan kaldırmak için yıllar içerisinde bir harf dizimi yapıldı. En çok kullanılan harfler en uzak bölgelere yerleştirildi ve bu sayede daktilo ile yazı yazarken harfler takılmayacaktı.

2. F klavyenin 10 parmak kullanımındaki önemi ve Türkçe yazım ile ilişkisi:

Zaman içerisinde klavyeler artınca ve hızlı yazmanın gerekliliği ön plana çıkınca, Q klavyelerle çok fazla hızlı yazılamadığı fark edildi. Özellikle Türk girişimciler ve bilimciler tarafından bu konu çok düşünüldü. Tamam bir şekilde hızlı yazılıyordu ama daha hızlı yazılması için ne yapılabilirdi?

Hemen bir mühendislik çalışması yapıldı ve Türk dilcileri tarafından en çok kullanılan harfler yan yana getirildi. Yani Türkçe dili içerisinde en sık kullanılan kelimelerdeki harfler baz alınarak bir klavye oluşturuldu. Bunun da ismi F klavye kondu.

Böylece F klavye ile Türkçe yazmak çok rahat ve hızlı olacaktı. Ardından bütün Türk kurumlarında F klavyeler kullanılmaya başlandı. Zabıt katiplerinden tutun da vergi memurlarına varıncaya kadar geniş bir alt yapı çalışması yürütüldü.

3. Parmakların klavye üzerindeki duruşu nasıl olmalı?

Klavyelerin üzerinde bulunan F ve J tuşlarına dikkatli bakarsanız üzerinde bir tırtık göreceksiniz (en azından biz buna tırtık diyoruz). F ya da Q klavye fark etmeksizin bütün klavyelerde vardır bu. Bunun amacı sağ ve sol baş parmaklarımızı oraya koymak için tasarlanmasıdır. Yani sağ baş parmağımız J harfine, sol baş parmağımız da F harfine yerleşiyor. Sonra diğer parmaklarımızda parmakların sağına ve soluna yerleşecek şekilde konuluyor.

Ardından egzersizler yapılarak bol bol parmaklarımızı çalıştırmamız isteniyor. Biz bunu diktilografi kitabından yapıyorduk. Siz pek çok site yardımı ile rahatlıkla yapabilirsiniz. İlla F klavye mi kullanmamız gerekiyor? Tabii ki de hayır. Ama çok hızlı yazmak derdindeyseniz kesinlikle bir şekilde F klavyeyi öğrenmeniz gerekiyor. Kullandığınız klavye hangi klavye olursa olsun ayarlardan F klavye yaptıktan sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz.

F klavye kullananların %90’ı ezbere kullandığı için tuş yeri aramazlar. Parmakları oturduğu için otomatik yazmaya başlarlar. Ama ben o şekilde yazamam diyorsanız tuş dizilimleri için yapışkan bantlar var onlardan alıp klavyenize yapıştırabilirsiniz. Türkçe dilinde yapılan klavye yarışmalarında her zaman F klavyeler birinci gelmiştir. Q klavyelerde hızlı yazılsa dahi teorik olarak F klavyeye yazı dizilimi farklı olduğu için yetişemezler. Keza pratikte de bunu çok görüyoruz. Yarışmaları her zaman F klavye kazanıyor.

4. Duruşumuzun pozisyonumuzun 10 parmak klavyeye etkisi var mı?

Şüphesiz hızlı yazmak için duruş pozisyonu çok önemlidir. Parmakların klavyeye dokunuşu, vuruşu ve harflerin oluşması ile ilgili parmaklarımızı daha rahat hareket ettirebilmek için duruşumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Bir üstte yer alan görsele göre bir duruş sergilerseniz işiniz gayet kolay ve sağlıklı ilerleyecektir.

Bununla birlikte ufak bir detay olsa da, tırnak bakımına dikkat etmenizi öneriyoruz. Okullarda bize tırnaklarla yazılan yazının daha hızlı olacağı öğretilmişti. İstenen klavyeye doğrudan tırnakları ile dokunabilir. Lakin pratikte biz daha çok parmak uçlarının etkisini görüyoruz. Tırnak bakımı yapılmış parmaklar ile çok daha hisli ve çok daha hızlı bir yazı yazma sürecine girebilirsiniz.

Dik bir pozisyon, yere basan bir ayak ve mümkünse başınızın biraz altında bulunan bir ekran. Klavyeye rahat dokunabilmek için boşluk.

Klavyeye ile bileklerinizin arasında biraz boşluk olması işinizi hızlandıracaktır. Ama zamanla bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hızlı yazı yazmak biraz pratik işi olduğu için bu egzersiz tamamen sizin çalışmanızla doğru orantılı olacaktır.

Klavye kimimiz için bir iş, kimimiz için bir ihtiyaç olabiliyor. Bu yüzden bir şekilde klavyeye hakim olmak işinizi pek çok konuda kolaylaştıracaktır. Parmaklarla tek tek harf arayarak öğrendiğimiz klavye kullanımı kültürü, zamanla yerini parmak kullanımının hızına bırakacaktır. Gelişimi 10 parmağa taşımadığınız sürece sürekli tek tek parmağınızla tuşlara basmak durumunda kalacaksınız.

Diğer türlü tek tek parmakla yazmak hem fizik kuralları çerçeveden de bu kadar hızlı yazmaya müsade etmez, hem de sizi ekstra zahmete sokar. Bunu da hiç birimiz istemeyiz. Bu yüzden parmaklarınızın 10 tanesini de klavyeye oturtun ve yola koyulun. Yapacağınız egzersizler zamanla işinizi hızlandıracaktır. Bu da bizim size en büyük öneri güzelliğimiz olur. :)

5. Hızlı yazmak için önemli tüyolar:

Hızlı yazı yazmanın temel kuralı parmak dizilimi ve egzersiz. Parmaklarınızı klavyeye oturttuktan sonra her zaman ve her şekilde yazarsınız. Bu işi öğrendikten sonra emin olun klavyeye bakmadan, gözleriniz kapalı dahi yazabilirsiniz. Deneyimle sabittir.

6. Klavye seçimi:

Mümkünse yazı yazmak için dizayn edilen (en azından önceliği bu olan) klavyeleri tercih etmeye bakın. Bu sayede hem çok sessiz, hem de tak tak tak klavyeye vurmadan yazı yazmış olacaksınız.

Klavyeden çıkan ses hoşunuza gidiyor olabilir. Ama emin olun hızlı bir şekilde yazı yazmaya başladığınız an bir yerden sonra bu ses sizi rahatsız edecektir. Ayrıca klavyeye vurma duygusu da zamanla sizi yoracaktır.

7. Pratik:

Belki de bu yazıda en çok bundan bahsettik. Pratik yapmak. Ama bu hayatta her şey pratik üzerine kurulu değerli arkadaşlar.

Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar çok çözüme ulaşırsınız. Bu yüzden elleriniz klavyeye yerleşmiş bir şekilde klavye çalışmaları yapmanızı öneriyoruz. Kesinlikle hızınıza hız katacaktır.

8. Ufak egzersizler:

Belki de klavye kullananların çoğunun yaptığı parmak egzersizlerini sizler de yapabilirsiniz. Parmaklarınızın duruşu ve oturuşu zamanla size dair bir kullanım stili yaratacağı için, kesinlikle kendinizi yormadan parmaklarınızı ısıtın. Bu belki 10 belki de 15 saniyelik bir egzersizle olacak bir şey. O yüzden hiç kasmanıza gerek yok.

9. Klavyenin özelliklerine hakim olma:

Belki de en önemli detaylardan biri bu. Klavyenin kısa yollarına, özelliklerine iyi hakim olmanızda fayda var. Çünkü bir yerden sonra kısayolları çok fazla kullanmaya başlayacaksınız ve bu durum klavye kullanımında size büyük artı sağlayacak.

10. 10 parmak klavye için egzersiz yapabileceğiniz oyunlar ve siteler:

Klavye çalışmalarına dair hemen hemen pek çok önemli konudan bahsettiğimize göre işi biraz daha eğlenceli hale getirelim. Site önerilerimizde özellikle klavye hızınızı test edebileceğiniz ve bu konuda hızlı bir şekilde yol alabileceğiniz öneriler yapmak istiyoruz;

Hızlı yazı yazma konusunda size artı kazandıran sitelerden biri olan 10FastFingers com hem oyun oynayabileceğiniz, hem de kolay yoldan yazı yazmı hızınızı geliştirebileceğiniz bir site. Sitenin kullanımı oldukça basit ve rahat olduğu için zorluk çekeceğinizi sanmıyoruz. Size verilen kelimeleri söz konusu süre içerisinde girerek hemen oynamaya ve pratik kazanmaya başlayabilirsiniz. Siteye gitmek için tıklayın.

Testlerle kendinizi sınayabilir ve ne kadar hızlandığınızı görebilirsiniz. Bu testler sayesinde çok daha kolay bir ilerleme mümkün olacaktır. Hem hatalarınızı hem de eksik egzersizlerinizi bu testler ile çok daha kolay görebilirsiniz. Sık kullanılan Türkçe kelimeler baz alınarak yapılan site testleri sizin işinizi kolaylaştıracaktır.

3. Ücretsiz 10 parmak klavye dersi:

10 parmak derslerinde sitelerin güvenliği ve güncelliği çok önemlidir. Bu site de eğlenceli bir dil ile size 10 parmak klavye çalıştırıyor. Yalnızca F klavye değil, Q klavye ile de 10 parmak yazı yazabilirsiniz.

Bu site bu konuda size seçme şansı verdiği için rahatlıkla çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Ücretsiz 10 parmak klavye dersleri veren bu siteye girerek hemen işlemlere başlayabilir ve kendiniz için bir egzersiz planı çıkarabilirsiniz.

4. Klavye çalış sitesi ile kapsamlı yazma deneyimi üzerine çalışın:

Siteler arasında oldukça önemli bir yere sahip olan klavye çalışma sitesi, hem Türkçe bir site hem de aktif alanlara sahip bir site. Oyunlar, blog yazıları, yarışmalar, klavye hız testi ve daha pek çok alıştırma ile birlikte klavye hızınızı geliştirebilir ve sizler de 10 parmak klavye kullanımı konusunda kendinize artı katabilirsiniz.

Hızlı klavye ile yazı yazmak ve kendinizi bu konuda geliştirmek için yapmanız gereken en büyük iş pratik yapmak olacaktır. Pratik yaparak kolaylıkla kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem güncel teknikleri kullanın, hem de bu konuda profesyonel olarak ilerleyin.

Bunu yaptıktan sonra göreceksiniz ki kısa bir süre içerisinde 10 parmak klavye kullanmaya başlayacaksınız. Güzel yazılar diliyoruz. :)