Klima mı Elektrikli Isıtıcı mı Daha Fazla Elektrik Harcar? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Kış aylarında ısınma maliyetleri artarken pek çok kişinin aklında tek bir soru var: Klima mı yoksa elektrikli ısıtıcı mı daha ekonomik? Enerji tüketimi verilerini ve çalışma prensiplerini inceleyerek faturanızı hafifletecek cevabı veriyoruz. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Kış kapıya dayandığında hepimizi tatlı bir telaş sararken, bir yandan da ay sonu gelecek olan elektrik faturasının korkusu içimizi ürpertiyor. Özellikle merkezi sistemin olmadığı veya yetersiz kaldığı evlerde klima mı elektrikli ısıtıcı mı sorusu, cüzdanımızı korumak adına hayati bir önem taşıyor.

Pek çok kullanıcı, elektrikli ısıtıcıların daha hızlı ısıttığını düşünerek onlara yönelse de işin teknik kısmına indiğimizde durumun hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Bu içeriğimizde hangi cihazın neden daha fazla enerji harcadığını ve verimli ısınmanın püf noktalarını sizler için detaylıca inceliyoruz.

Elektrikli ısıtıcı neden klimalardan daha fazla elektrik harcar?

Ufo veya yağlı radyatör gibi elektrikli ısıtıcıların çalışma mantığı, içindeki direnç telleri üzerinden elektrik akımı geçirerek ısı üretmeye dayanır. Bu sistemde 1 birim elektrik harcanırsa, fizik kanunları gereği en fazla 1 birimlik ısı elde edilebilir; yani verim asla yüzde 100'ü geçemez ve kayıplar yaşanır.

Klimalar ise bir "ısı pompası" prensibiyle çalışır; yani ısıyı üretmek yerine dışarıdaki havada bulunan ısıyı içeriye taşırlar. Bu sayede klima, harcadığı 1 birim elektriğe karşılık 3 ila 5 birim arasında ısı enerjisi sağlayabilir. Bu fark, klimaların elektrikli ısıtıcılara göre yaklaşık 3-4 kat daha tasarruflu olmasını sağlar.

COP ve EER değerleri ne anlama gelir?

Klima alırken veya kullanırken karşımıza çıkan COP değeri, cihazın ne kadar verimli ısıttığını gösteren temel bir katsayıdır. Örneğin COP değeri 4.0 olan bir klima, 1 kW elektrik tüketerek 4 kW ısı üretir ki bu durum rezistanslı ısıtıcıların hayal bile edemeyeceği bir enerji verimliliği anlamına gelir.

Eğer dışarısı -15 derecenin altı gibi aşırı dondurucu değilse klima her zaman elektrikli ısıtıcıya göre çok daha cebinizi güldüren bir seçenek olacaktır. Elektrikli ısıtıcılar kısa süreli ve küçük alanları ısıtmak için pratik olabilirler ancak ana ısıtma kaynağı olarak kullanılmaları faturanızda "şok etkisi" yaratabilir.

Peki sizin tercihiniz hangisi? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...

