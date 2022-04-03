Muğla'da yer alan Knidos Antik Kenti'nde dört antik taş kitabe keşfedildi. Keşfedilen kitabelerin, İslamiyet'in erken dönemlerine ışık tutabileceği ifade edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Knidos Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik kazılar 2016 yılından bu yana devam ediyor. Bölgede yürütülen arkeolojik kazılarda jeolog, mimar, restoratör, sanat tarihçisi, biyolog, antropolog ve kazı işçilerinden oluşan 40 kişilik bir araştırma ekibi görev alıyor.

Şimdiyse bu arkeolojik kazılarda 4 adet antik kitabe bulunduğu bildiriliyor. Kireç taşından ve mermerden yapılma olduğu ifade edilen bu kitabelerin Emeviler Dönemi’ne ait olduğu bildiriliyor.

Kitabeler, İslamiyet'in erken dönemi hakkında bilgi verebilir

Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı liderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tarih Kurumu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına sürdürülen arkeolojik kazılarda dün, milattan sonra 685 ile 711 yılları arasında bölgede hüküm süren Emeviler'e ait olduğu tespit edilen dört adet kitabe keşfedildi. Yapılan incelemeler sonucunda bulunan bu kitabelerde, Emevilerin İstanbul'a gerçekleştirecekleri sefere katılacak olan boylar ile komutan ve yöneticilerin isimlerinin tasvir edildiği bildirildi.

Knidos Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kazıların sürprizlerle dolu olduğunu ifade eden Doksanaltı, yeni keşfe dair ise "Ramazan ayının ilk gününde Knidos bize güzel bir armağan sundu. Dört yeni Emevi kitabesi arkeolojik kazılarımızda gün yüzüne çıkarıldı. İslamiyet'in erken dönemine ait, Batı Anadolu'daki en büyük kalıntılarını oluşturan bu kitabeler, Emevilerin İstanbul'a düzenlediği üç seferden ikisine katılan boyları, komutanlar ve yöneticilerle ilgili adlar içermektedir. Antik döneme ait birçok yeni veri sunan Knidos, İslamiyet'in erken dönemlerine ışık tutacak verileriyle, İslam Tarihi yazıcılığı açısından ne kadar önemli olabileceğini gösterdi" şeklinde kaydediyor.

Bununla birlikte mermer ve kireç taşından yapıldığı belirlenen dört kitabenin boylarının 15 santimetre ile 1 metre arasında değiştiğini aktaran Doksanaltı, incelemelerin devam ettiğini ifade ediyor.

Peki Knidos Antik Kenti'ni bu kadar önemli kılan ne?

Günümüzde Muğla sınırları içerisindeki Datça’nın 1.5 km uzağında yer alan Knidos Antik Kenti, Karya dönemine ait antik bir yerleşim alanı olarak tanımlanıyor. Tarihi milattan önce 4. yüzyıla kadar dayanan antik kentte bulunan kalıntıların çoğu ise hala daha gizemini koruyor.

Bulunulan noktadaki tüm kalıntıların ne sebeple burada olduğu veya yerleşim merkezinin neden burada kurulmuş olduğu konusu kesin olarak bilinmezken, bunun sebebinin bölgenin denizi gören bir konumda olması dolayısıyla gözlemci noktası ya da deniz ticaretinin kontrol yerlerinden bir tanesi olduğu gibi bazı görüşler bulunuyor. Knidos Antik Kenti’nin bu denli gizemli olması ise onu pek çok arkeolojik kazının odak noktası haline getiriyor. Bununla birlikte oldukça geniş bir alana yayılı olan etrafı surlarla çevrili bu antik kentin, bilim, mimari ve sanat konusunda da gelişmiş bir kent olduğu kaydediliyor.