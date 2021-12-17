Kütahya’da Antik ‘Herkül’ Heykeli Keşfedildi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde ilgi çekici bir keşfe imza atıldı. Şu ana kadarki en önemli kazı çalışmalarından birine tanık olan Aizanoi Antik Kenti’nde Yunan mitolojisinin en bilinen figürlerinden ‘Herakles’in kafasız mermer heykeli keşfedildi.

Türkiye’nin Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan oldukça özel konumu sayesinde tarih boyunca birçok medeniyetin kurulma yeri oldu. Antik Yunanistan da Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde ve Trakya’da eserler bırakmış bir uygarlık. Şimdi, bu antik uygarlığın geride bıraktığı tarihi eserlerden birisi daha Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde keşfedildi.

Çavdarhisar ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nin bir parçası olan Aizanoi Antik Kenti, şu ana kadarki en önemli kazı çalışmalarından birine tanık oluyor. ‘Penkales’ çayında yapılan kazı çalışmalarında araştırmacılar yeni bir heykel keşfetti. Kazı Koordinatörü Dr. Gökhan Coşkun, ortaya çıkarılan bu heykelin ‘dinlenen Herakles’, yani ‘Herkül’ tiplemesi ile eşleştiğini açıkladı.

‘Üzerindeki aslan postundan Herakles olduğu çok net anlaşılıyor’

Aizanoi Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları Kütahya Müze Müdürlüğü ve Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden gelen 120 araştırmacı ile devam ediyor. Kazı çalışmalarının yapıldığı bu bölge; 5000 yıllık tiyatro, stadyum, Zeus Tapınağı ve Agora gibi tarihi yapıları içinde barındırıyor olmasından dolayı büyük önem taşıyor. Dr. Gökhan Coşkun, yapılan yeni heykel keşfiyle ilgili “Her ne kadar baş kısmı korunmamış olsa da üzerindeki aslan postundan hareketle Herakles olduğunu çok kolay bir şekilde anlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Antik Yunan mitolojisinde Tanrı Zeus ve bir ölümlünün oğlu olarak doğan Herakles, Roma döneminde ‘Herküles’ olarak biliniyordu. Günümüzde ‘Herkül’ olarak anılan mitolojik figür, ‘yarı-tanrı’ olmasından dolayı mitolojinin en bilinen figürlerinden biri haline geldi. Buna ek olarak, kazı çalışmalarında şu ana kadar Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olan ‘Afrodit’ ve şarap tanrısı ‘Dionysos’ heykellerinin baş kısmı da keşfedildi.

Dionysos ve Afrodit heykelleri: