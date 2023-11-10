Koç Holding, LG ve Ford iş birliğinde Ankara'ya kurulması beklenen elektrikli otomobil batarya üretim fabrikasından vazgeçildiğini duyurdu. Avrupa'nın en büyüklerinden olacak tesisin, zamanlamanın doğru olmaması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Koç Holding, geçtiğimiz yıl Türkiye’de bir elektrikli otomobil batarya üretim tesisi kurulacağını açıklamıştı. Hatta Ford ile beraber kurulacak fabrika için bu yıl başlarında Koreli teknoloji devi LG ile de ortaklık kurulmuştu. LG, ortaklıktan çekilen SK On firması yerine gelmişti. 32 milyar TL harcanabileceği söylenen tesisin, Ankara’da kurulması ve 2026 civarlarında üretime başlaması planlanıyordu.

Ancak Türkiye için büyük bir hamle olacak bu tesis için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün yeni bir haber geldi. Koç Holding, batarya üretim tesisi yatırımından şimdilik vazgeçildiğini duyurdu.

Gerekçe olarak yatırım için zamanlamanın doğru olmaması gösterildi

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, Ford ile LG ile imzalanan niyet mektubunun feshedildiği ve tesisin iptal edildiği aktarıldı. Tesisin, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması, 45 GWh kapasiteli olması ve Avrupa’nın en büyük batarya fabrikalarından biri hâline gelmesi planlanıyordu.

Bu karara gerekçesine ilişkin olarak da “Mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” ifadeleri kullanıldı. Dev şirket, bunlara ek olarak elektrikli araç piyasa dinamiklerindeki gelişmelere göre batarya hücre yatırımının gelecekte tekrar değerlendirilebileceği aktarıldı.