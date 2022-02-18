Koç Holding, 2021 Yılında Kaç Para Kazandığını Açıkladı

Koç Holding, 2021 yılı mali durum raporunu açıkladı. Şirket CEO'su Levent Çakıroğlu tarafından yapılan açıklamalarda yıl boyunca 346,7 milyar TL gelir elde edildiği duyuruldu. Koç'un son 5 yıldaki toplam yatırımı ise 53 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye ekonomisine olan katkıları artık tescillenmiş olan Koç Holding, 2021 yılına ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, geçtiğimiz yıl boyunca elde edilen gelirin 346,7 milyar TL olduğu ifade edildi. Şirketin son 1 yıl içerisindeki kombine yatırımları 17,3 milyar TL olarak kayıtlara geçerken Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 5 yıllık toplam yatırım büyüklüğünün 53 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarında "Bu başarılı tabloda en büyük pay sahibi olan çalışma arkadaşlarıma, bayilerimize, tedarikçilerimize ve markalarımızı tercih eden müşterilerimize şükranlarımı sunuyorum. Koç Topluluğu olarak insanı odağımıza alarak, dünyayı ve toplumu gözeten yaklaşımımızla çalışmaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Levent Çakıroğlu, 2021 yılının kendileri için nasıl geçtiğini de anlattı.

Finans, enerji tüketici elektroniği sektörü ve dahası

"Yapı Kredi hisselerinin yüzde 18’ini UniCredit’ten 3,5 milyar TL bedelle satın almak üzere anlaştık. Bu satın alma Yapı Kredi’ye, bankacılık sektörüne ve uzun vadede ülkemizin potansiyeline olan inancımızın bir göstergesi. Arçelik, Hitachi’nin Japonya dışındaki ev aletleri işinin yüzde 60’ını satın alma işlemini tamamladı. Ayrıca Arçelik, Whirlpool’un Türkiye’deki şirketini satın alarak ihracat odaklı yerel üretim kapasitesini kuvvetlendirdi. Bir diğer iş alanımız olan yenilenebilir enerjide ise düşük karbon ekonomisine geçişimizi hızlandıracak stratejik bir adım attık. Entek, 60 MW kurulu gücü olan Süloğlu Santrali'ni satın aldı. Böylelikle portföyümüze ilk defa bir rüzgâr enerjisi santralini dâhil etmiş olduk. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerjinin önemi daha da artacak. Biz de bu alandaki yatırımlarımıza Türkiye’de ve yurt dışında kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, bu tür yatırımların 2022'de de tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.

Levent Çakıroğlu'nun değindiği konulardan bir tanesi de çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında neler yaptıklarıyla ilgiliydi. Özellikle de çevrecilik ile ilgili önemli çalışmalar sürdürdüklerinden bahseden Çakıroğlu, Tüpraş'ın 2050 yılında karbon nötr hedefine sahip olduğunu ve bu konuda da ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında olmaya devam ettiklerini de aktaran Koç Holding CEO'su, bununla gurur duyduklarını belirtti.